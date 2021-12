Galaxy Z Series đánh dấu sự 'bùng nổ' của Samsung trong 2021

Sau 3 tháng ra mắt, Z Fold3 và Z Flip3 giúp Samsung nhận loạt giải thưởng quốc tế, liên tục cháy hàng, trở thành chủ đề trên nhiều diễn đàn công nghệ...

Trong danh sách "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất" do Interbrand công bố, Samsung đứng thứ 5 với giá trị thương hiệu đạt 74,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái. Mức tăng trưởng hai con số đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất về giá trị thương hiệu của hãng kể từ năm 2013. Theo Interbrand, việc ra mắt các sản phẩm công nghệ hàng đầu, trong đó có Z Series góp phần tạo nên sự tăng trưởng kể trên.

Thế hệ điện thoại gập mở thứ 3 của hãng điện tử Hàn Quốc còn được giới chuyên môn đánh giá cao qua nhiều giải thưởng. Đơn cử, tại giải thưởng sáng tạo CES 2022, Z Flip3 mang về danh hiệu sáng tạo và chiến thắng trong các hạng mục "Hình ảnh - Nhiếp ảnh kỹ thuật"; "Thiết bị di động - Phụ kiện".

Mẫu điện thoại gập theo cơ chế vỏ sò cũng được tạp chí Time đề cử vào danh sách "100 sản phẩm sáng tạo nhất năm 2021" (The Best Innovations of 2021). Là một trong 6 sản phẩm được bình chọn tại hạng mục điện tử tiêu dùng, người đánh giá từ Time nhấn mạnh, Galaxy Z Flip3 có tính năng "tốt hơn so với mức giá 999 USD".

Z Fold3 cũng vào đề cử CES 2022. Với sự nâng cấp công nghệ máy ảnh trên điện thoại gập mở, thiết bị được công nhận trong cả danh mục "Hình ảnh - Nhiếp ảnh kỹ thuật số" và "Thiết bị di động - Phụ kiện".

Galaxy Z Flip3 đa dạng lựa chọn sắc màu. Ảnh: Samsung

Ngay sau khi ra mắt, flagship cao cấp nhất của Samsung tạo dấu ấn nổi bật trên thị trường công nghệ với doanh số luôn "cháy hàng" toàn cầu, trở thành tâm điểm thảo luận trên nhiều diễn đàn.

Chỉ trong một tháng mở bán, Galaxy Z đạt mốc một triệu máy tại Hàn Quốc. Các thị trường châu Âu, châu Mỹ hay cả Việt Nam đều có nhu cầu vượt quá nguồn cung. Để đáp ứng sức mua thị trường, hãng điện tử Hàn Quốc nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất.

Riêng tại Việt Nam, Z Series đạt doanh số kỷ lục trong hai đợt mở bán. Đợt một kéo dài từ ngày 19/8 đến 16/9, tuy nhiên phải dừng nhận đơn vào 6/9 vì tổng đơn hàng ở toàn bộ đại lý vượt số lượng phân chia của hãng. Đợt hai bắt đầu nhận đặt trước từ đầu tháng 10, nhanh chóng bán 10.000 máy sau hơn nửa tháng.

Người dùng chia sẻ hình ảnh nhận máy trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nhiều hệ thống lớn ghi nhận, đây là mẫu smartphone màn hình gập bán chạy nhất đến nay. Thậm chí mức tăng trưởng so với thế hệ trước tăng gấp 12 lần.

Hai mẫu máy có hẳn một cộng đồng fan trên mạng xã hội với số lượng thành viên hơn 127.000 người. Tại đây, người dùng tích cực trao đổi về tính năng máy, những ưu điểm, bí quyết tăng hiệu suất sử dụng. Hầu hết ý kiến đưa ra thể hiện sự thích thú ở thiết kế, tác vụ đa năng, hiệu suất cao khi làm việc, học tập, giải trí... Một số Samfan thường xuyên đặt câu hỏi tìm mua điện thoại gập mở khi chưa đăng ký thành công với các đại lý.

Z Series thu hút người dùng nhờ hiệu năng cao, thiết kế đẹp mắt. Ảnh: Vũ Hưng

Trước đó, nhiều trang công nghệ nổi tiếng trên Youtube đã thực hiện loạt thử thách độ bền khắc nghiệt với Fold3 và Flip3. Khi bị thả rơi, ngâm nước, bẻ cong, hơ lửa... cả hai đều hoạt động bình thường. Kết quả này tương ứng với các cải tiến mà hãng công bố bao gồm chống nước IPX8, khung kim loại Armor Aluminum được gia cố, bản lề Hideaway Hinge chắc chắn hơn và bề mặt màn hình gập bền hơn với kính Gorilla Glass Victus.

Galaxy Z Fold3 hỗ trợ bút S Pen và camera dưới màn hình đầu tiên trên màn hình gập mở. Sức mạnh đa nhiệm của máy là một trong những điểm gây ấn tượng với người dùng. Ví dụ khi gập chữ L, thiết bị có thể tự đứng trên mặt phẳng để người dùng họp trực tuyến, gọi video, xem Youtube... Máy cho phép chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc, điều chỉnh tỷ lệ theo nhu cầu. Chipset Snapdragon 888 cho khả năng hoạt động mạnh mẽ ở mọi tác vụ, từ giải trí đến làm việc tại nhà.

Còn Z Flip3 trở thành lựa chọn của đa số người dùng nhờ khả năng sáng tạo không giới hạn với bộ sưu tập ốp lưng đa dạng, 49 lựa chọn màu sắc theo sở thích, nhiều chế độ hỗ trợ sáng tạo...

Với màn hình phụ Super AMOLED kích thước 1,9 inch, người dùng có thể sử dụng nhiều tiện ích mà không cần mở máy: kiểm tra tin nhắn, thông báo, chụp ảnh, quay video, trình phát nhạc, thời tiết, ghi âm, Samsung Health, hẹn giờ, Samsung Pay...

Minh Tú