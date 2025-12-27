Galaxy Z Fold7 tạo trải nghiệm làm việc, giải trí mới cho người dùng

Galaxy Z Fold7 với màn hình lớn, trợ lý AI cho phép xử lý công việc, giải trí tối ưu so với điện thoại thanh, hướng tới người dùng thích đa nhiệm và làm việc di động.

Trong hơn một thập kỷ, smartphone dạng thanh trở thành công cụ giải trí, kết nối của người dùng. Khảo sát ở Việt Nam của InfoQ vào tháng 3/2024 cho thấy hơn 92% người dùng sử dụng điện thoại chủ yếu để kết nối mạng xã hội, tiếp theo là lướt web, đọc tin tức, xem video trực tuyến, chơi game và nhắn tin.

Do màn hình nhỏ, nhu cầu làm việc trên điện thoại gần như rất ít, chủ yếu là đọc và trả lời email. Sự xuất hiện của các mẫu điện thoại gập như Samsung Galaxy Z Fold7 tạo ra trải nghiệm khác, khi điện thoại đóng vai trò như không gian làm việc mở rộng, thay vì chỉ là công cụ liên lạc và giải trí nhanh.

Galaxy Z Fold7 cải tiến thiết kế. Ảnh: Samsung

Không gian đa nhiệm cho công việc

Với điện thoại thanh truyền thống, người dùng thường phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng như đọc email, quay lại tài liệu, rồi mở trình duyệt để tra cứu. Chuỗi thao tác này phức tạp và mất thời gian khi người dùng cần làm việc sâu. Galaxy Z Fold7 thay đổi điều này bằng màn hình chính kích thước 8 inch khi mở, cho phép hiển thị đồng thời nhiều cửa sổ.

Thay vì đóng, mở ứng dụng liên tục, người dùng có thể đặt email ở một nửa màn hình, tài liệu ở nửa còn lại, hoặc vừa họp trực tuyến vừa ghi chú. Thói quen làm việc theo "tác vụ nối tiếp" được thay bằng "tác vụ song song", gần với cách sử dụng laptop hay tablet. Khi cần theo dõi những bảng biểu, đồ họa nhiều chi tiết, màn hình lớn cũng mang đến không gian hiển thị đầy đủ hơn. Với những người thường xuyên làm việc di động, đây là khác biệt giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Ngoài ra, các tính năng như Gemini Live hay Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) tận dụng màn hình lớn để tăng khả năng tương tác theo ngữ cảnh, từ tìm kiếm thông tin, hỗ trợ sáng tạo đến xử lý nội dung đa phương tiện. Việc kết hợp AI với chế độ đa cửa sổ, kéo - thả và chia đôi màn hình giúp nâng cao hiệu suất làm việc so với điện thoại dạng thanh.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Ở trạng thái gập, Galaxy Z Fold7 vẫn hoạt động như một smartphone quen thuộc. Màn hình ngoài tỷ lệ 21:9 giúp đọc tin nhắn, xem thông báo, xử lý nhanh mà không cần mở máy. Dù mang thiết kế gập, máy có độ mỏng 8,9 mm - tương đương smartphone dạng thanh. Trọng lượng 215 gram nhẹ hơn một số mẫu cùng phân khúc. Theo Samsung, điều này giúp thiết bị vẫn có được tiện lợi như điện thoại thanh, đồng thời bổ sung một "chế độ làm việc" khi cần không gian lớn hơn.

Giải trí, sáng tạo linh hoạt

Giải trí trên smartphone hiện nay chủ yếu xoay quanh video dọc, mạng xã hội và game. Với Galaxy Z Fold7, màn hình lớn khi mở cho phép xem phim, video hay đọc nội dung dài theo trải nghiệm gần với tablet. Đối với game và giải trí tương tác, không gian hiển thị rộng giúp thao tác thoải mái hơn, đặc biệt với các trò chơi yêu cầu nhiều thông tin trên màn hình.

Điện thoại cao cấp của Samsung còn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ sáng tạo. Giao diện One UI mới cùng các tính năng Galaxy AI được thiết kế để tận dụng màn hình lớn, từ tóm tắt nội dung, hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ cảnh đến chỉnh sửa hình ảnh nhanh. Thay vì mở ứng dụng riêng lẻ cho từng tác vụ, người dùng có thể tương tác trực tiếp với AI ngay trên nội dung đang xem.

Với người thích chụp ảnh, điện thoại của Samsung vẫn có thể đáp ứng nhờ camera chính 200 megapixel với cấu hình tương tự dòng flagship Galaxy S25 Ultra. Máy trang bị bộ xử lý ProVisual Engine giúp tái tạo chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Khi quay video, công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp khung hình ổn định, hạn chế rung và mờ trong quá trình di chuyển.

Người dùng tận dụng AI trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Hình ảnh, video ngay sau khi ghi lại có thể tiếp tục chỉnh sửa với AI và màn hình lớn. AI hỗ trợ xóa vật thể thừa, chọn gương mặt đẹp nhất hay lọc tạp âm, tiếng ồn.

Theo Samsung, sự khác biệt lớn nhất giữa Galaxy Z Fold7 và điện thoại thanh truyền thống không nằm ở thông số hay cách thiết kế, mà ở vai trò. Với điện thoại gập, thương hiệu cho biết muốn tái định hình "thiết bị trung gian" giữa điện thoại và máy tính, vừa đủ gọn để mang theo, nhưng đủ lớn để xử lý công việc thực sự.

Hoài Phương