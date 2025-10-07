Galaxy Z Fold7 mở rộng trải nghiệm sáng tạo trên smartphone

Camera 200 megapixel cùng tính năng AI xử lý hình ảnh, tra cứu thông tin giúp Galaxy Z Fold7 thành thiết bị đa năng, hỗ trợ sáng tạo, phù hợp người yêu du lịch.

Galaxy Z Fold7 có độ mỏng 8,9 mm khi gập và trọng lượng 215 gram, tạo sự linh hoạt, phù hợp cho những chuyến đi khi người dùng cần thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, ghi hình đến tìm hiểu địa điểm.

Ảnh chụp bằng Galaxy Z Fold7 tái tạo chi tiết tốt trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Ảnh: Samsung

Mẫu điện thoại gập được Samsung trang bị camera chính 200 megapixel, tương tự cấu hình dòng Galaxy S25 Ultra, cùng bộ xử lý ProVisual Engine giúp tái tạo chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Ở môi trường đô thị ban đêm hoặc vùng sáng - tối tương phản, máy kiểm soát tốt hiện tượng lóa, duy trì chi tiết vùng tối và giảm nhiễu. Khi quay video, công nghệ chống rung quang học (OIS) giúp khung hình ổn định, hạn chế rung và mờ trong quá trình di chuyển.

Màn hình 8 inch trên Galaxy Z Fold7 giúp quan sát chi tiết tốt hơn khi hậu kỳ. Ảnh: Samsung

Màn hình gập mở 8 inch đủ rộng để xem lại ảnh, video, chuyển đổi nhanh giữa các tác vụ, từ lên lịch trình đến chỉnh sửa hậu kỳ. Khi gập ở góc linh hoạt, thiết bị tự chuyển sang Flex Mode, biến phần dưới thành chân đế, phù hợp cho các cảnh quay timelapse, phơi sáng hoặc chụp nhóm, không cần tripod. Tính năng này giúp người dùng du lịch một mình có thể tự ghi hình.

Một điểm mới trên Galaxy Z Fold7 là Gemini Live, công cụ AI cho phép nhận diện địa điểm và cung cấp thông tin ngữ cảnh ngay từ camera. Khi hướng ống kính vào công trình, người dùng có thể tra cứu dữ liệu, lịch sử hoặc văn hoá của địa điểm theo thời gian thực. Ngoài ra, tính năng Screen Sharing cho phép tra cứu lại nội dung hiển thị trên màn hình sau khi chụp, hỗ trợ tìm hiểu thông tin mà không cần quay lại nơi đã đi qua.

Tính năng Flex Mode giúp người dùng ghi lại ảnh, video khi du lịch một mình. Ảnh: Samsung

Người dùng cũng có thể chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên máy với Generative Edit – công cụ AI tự động xóa các vật thể gây nhiễu như xe cộ hoặc người qua đường, rồi tái tạo nền dựa trên ngữ cảnh xung quanh. Màn hình lớn giúp quan sát chi tiết ảnh trước và sau chỉnh sửa.

Với nội dung video, Galaxy Z Fold7 tích hợp các tính năng Audio Eraser (lọc tạp âm) và Auto Trim (cắt ghép tự động), giúp xử lý nhanh không cần phần mềm đồ hoạ chuyên nghiệp.

AI xóa ôtô khỏi hình ảnh và tái tạo chi tiết. Ảnh: Samsung

Theo Samsung, sự kết hợp giữa thiết kế gập, camera độ phân giải cao và công nghệ AI giúp Galaxy Z Fold7 trở thành thiết bị phù hợp cho người yêu du lịch, sáng tạo nội dung hoặc muốn có công cụ làm việc di động. "Chỉ với một chiếc smartphone, người dùng có thể chụp, chỉnh, tìm kiếm và chia sẻ trọn vẹn trải nghiệm - gọn gàng mà vẫn đầy đủ công năng", vị đại diện nói.

Hoài Phương