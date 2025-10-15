Galaxy Z Fold7 ghi điểm nhờ cải tiến thiết kế và AI

Từng bị xem là "thử nghiệm đắt đỏ", Galaxy Z Fold7 thể hiện cách Samsung tiên phong hoàn thiện công nghệ gập, mang đến trải nghiệm cao cấp về thiết kế, màn hình, camera, AI.

Galaxy Z Fold7 đánh dấu bước trưởng thành của dòng điện thoại gập Samsung. Sau ba tháng sử dụng thực tế, nhiều người dùng cho rằng đây là smartphone gập tốt bậc nhất hiện nay - cân bằng giữa thiết kế, độ bền, hiệu năng và sự thông minh.

Màn hình hữu dụng

Anh Ngọc Huy, quản lý một doanh nghiệp về xuất nhập khẩu tại TP HCM, từng sử dụng Z Fold6, quyết định mua phiên bản mới nhất ngay từ khi ra mắt. Theo anh, quyết định mua máy đến từ việc năm nay Samsung cải tiến thiết kế khi giúp thiết bị mỏng hơn đáng kể. Độ dày khi gập còn 8,9 mm còn khi mở chỉ 4,2 mm. Trọng lượng 215 gram.

Đặc biệt, Samsung đã thay đổi tỷ lệ màn hình ngoài sang 21:9 - gần tương đương smartphone dạng thanh, giúp thao tác cầm nắm quen thuộc và thoải mái hơn so với các đời trước. Tỷ lệ màn hình ngoài là điều người dùng này cảm thấy bất tiện trên thiết bị cũ.

Màn hình ngoài Galaxy Z Fold7 có tỷ lệ gần như điện thoại thanh. Ảnh: Samsung

Việc tinh chỉnh tỷ lệ hiển thị tạo ra sự khác biệt lớn. Người dùng như anh Huy có thể nhắn tin, duyệt web, xem nội dung hay chơi game ngay trên màn hình ngoài mà không gặp trở ngại. Khi mở ra, màn hình 8 inch đem lại trải nghiệm hiển thị rộng rãi, sắc nét, phù hợp cả khi làm việc lẫn giải trí.

Với người thường xuyên theo dõi thị trường chứng khoán hay xử lý dữ liệu, màn hình gập của Galaxy Z Fold7 cho phép hiển thị cùng lúc nhiều biểu đồ, bảng giá, thông tin chi tiết mà vẫn rõ ràng. "Cảm giác sử dụng gần như một chiếc tablet nhỏ gọn", anh Huy đánh giá.

Bên cạnh công việc, thiết kế gập mở cũng mở ra trải nghiệm thị giác tốt hơn khi xem phim, chơi game hoặc đa nhiệm. Người dùng có thể chia đôi màn hình - một bên theo dõi lộ trình di chuyển, bên còn lại nhắn tin hoặc kiểm tra email. Theo người dùng, khả năng tùy biến linh hoạt này tạo nên sức hút của dòng Fold.

Màn hình rộng giúp hiển thị nhiều thông tin hơn. Ảnh: Samsung

Tuy nhiên, việc sở hữu hai màn hình đồng nghĩa với mức tiêu thụ năng lượng cao hơn. Viên pin 4.400 mAh vẫn đủ đáp ứng trọn ngày sử dụng nếu dùng màn hình ngoài. Còn khi mở, mức tiêu thụ năng lượng cao hơn. Theo anh Huy, tiêu thụ pin không phải phiền phức vì đa số người dùng điện thoại gập sẽ ưu tiên trải nghiệm hơn thời lượng.

Galaxy AI - bước tiến của hệ sinh thái thông minh

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng chủ đạo, Samsung tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng việc hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy AI. Khác với nhiều nền tảng chỉ dừng ở tính năng riêng lẻ, Galaxy AI được tích hợp sâu vào hệ điều hành, giúp tối ưu trải nghiệm hằng ngày.

Khả năng hiểu tiếng Việt của Galaxy AI được nhiều người dùng đánh giá cao, khi có thể nhận diện cả phương ngữ và ngữ cảnh trò chuyện, giúp giao tiếp tự nhiên hơn. Tính năng dịch trực tiếp cuộc gọi, tóm tắt nội dung email, dịch văn bản thời gian thực hay hỗ trợ ghi chú đều được vận hành trên màn hình gập rộng, hiển thị song song hai ngôn ngữ mà không cần chuyển tab.

Tính năng phiên dịch trực tiếp trên Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể vừa họp online, vừa mở ứng dụng ghi chú, hay theo dõi thị trường chứng khoán ngay trên cùng màn hình. Sự kết hợp giữa phần cứng và AI thông minh giúp Galaxy Z Fold7 trở thành một "thiết bị làm việc lai" - vừa điện thoại, vừa tablet.

Một điểm mới về AI trên Galaxy Fold7 được đánh giá cao là Gemini Live, cho phép người dùng nhận địa điểm và cung cấp thông tin xung quanh địa điểm đó ngay từ camera.

Camera và hiệu năng của Galaxy Z Fold7 cũng được nâng cấp. Sản phẩm cũng chú trọng đến độ bền, khả năng kháng nước, cũng như cam kết cập nhật phần mềm dài hạn.

Theo anh Huy, trải nghiệm trên sản phẩm cho thấy điện thoại gập Samsung đạt độ "trưởng thành", hữu ích, gần gũi hơn với người dùng. Galaxy Z Fold7 cũng dần xóa bỏ ranh giới giữa công nghệ với tiện ích hàng ngày. "Từ việc làm cho điện thoại gập trở nên mỏng như smartphone truyền thống, đến mở rộng ứng dụng AI để phục vụ con người, sản phẩm thể hiện sự tiên phong, tinh thần đổi mới của hãng", người dùng này đánh giá.

Hoài Phương