Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 ra mắt với nhiều nâng cấp

Hàn QuốcGalaxy Z Series thế hệ thứ 5 mỏng nhẹ, nếp gấp mờ hơn cùng nhiều nâng cấp trong màn hình, hiệu năng phần mềm, trình làng chiều 26/7.

Bộ đôi ra mắt trong sự kiện thường niên Samsung Galaxy Unpacked lúc 18h (giờ Việt Nam). Năm nay, chương trình lần đầu tổ chức tại Hàn Quốc thay vì Mỹ. Theo đại diện hãng, việc thay đổi địa điểm ra mắt thể hiện "bước chuyển mình trong chiến lược đưa sản phẩm gần gũi và thân thiện hơn với người dùng".

Lấy chủ đề "Join the Flip Side" (tạm dịch: Nhập hội linh hoạt), Samsung mong muốn các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ mới sẽ mang đến các giải pháp cá nhân hóa sáng tạo, đồng hành cũng như truyền cảm hứng cho người trẻ theo đuổi đam mê.

Tại Hàn Quốc, sự kiện bắt đầu lúc 20h nhưng trước đó vài tiếng có đông người đến xếp hàng dài. Sân khấu thiết kế 360 độ, màn hình bao quanh sân khấu chính. Buổi ra mắt thu hút 1.000 người tham gia.

Ông TM Roh phát biểu mở đầu. Ảnh: Huy Đức

Mở đầu chương trình, ông TM Roh - Chủ tịch kiêm CEO ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics cho biết, công nghệ đã mang lại những trải nghiệm liền mạch, khai phóng những ý tưởng, trải nghiệm không giới hạn. Năm 2019, thế hệ Fold đầu tiên ra mắt, mở ra phân khúc mới. Chỉ vài năm sau, hàng chục triệu người đã dùng điện thoại gập và vài năm nữa có thể vượt mốc 100 triệu thiết bị.

"Hôm nay chúng tôi giới thiệu những siêu phẩm mới trong hệ sinh thái Galaxy, mở ra trải nghiệm giải trí, kết nối và cả sức khỏe trong một thế giới thay đổi mỗi ngày", ông nhấn mạnh và nhận tràng pháo tay từ khán đài.

Tại Việt Nam, nhãn hàng tổ chức sự kiện song song tại quận 1, TP HCM với hàng trăm người trải nghiệm hệ sinh thái flagship mới nhất, bất chấp trời có mưa. 17h khu trải nghiệm mở cửa đón khách. Đến 18h, màn hình phát trực tiếp sự kiện từ Hàn Quốc, nhiều người cầm ô đứng dưới mưa theo dõi các chia sẻ từ hãng.

Không gian sự kiện tại Hàn Quốc (ảnh trái) và khu trải nghiệm tại Việt Nam (phải). Ảnh: Huy Đức - Khương Nha

Galaxy Z Flip5 linh hoạt với màn hình lớn

Vốn bị xem ở "thế dưới" so với đàn anh Z Fold, song năm nay Galaxy Z Flip5 là chiếc máy có nhiều nâng cấp mang tính đột phá. Vẫn giữ phong cách gập vỏ sò cổ điển nhưng máy nhỏ gọn hơn, lúc gập vào cũng không còn khe hở giữa hai nửa màn hình.

Samsung cho biết hãng đã sử dụng cơ chế gập mới với tên gọi rãnh trượt đôi, cho phép hai nửa màn hình có thể gập sát hơn. Nhìn từ cạnh bên, máy trở nên phẳng hoàn toàn ngay cả khi gập. Cơ chế này còn góp phần làm mờ đến 40% nếp gấp màn hình trong so với Flip4, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà.

Cùng với bản lề mới, Galaxy Z Flip5 được hoàn thiện với khung viền Armor Aluminium, kính Gorilla Glass Victus 2, giữ nguyên khả năng kháng nước IPX8. Thiết kế này giúp điện thoại tăng độ bền, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ.

Hướng đến nhóm người dùng trẻ trung, năng động và cá tính, ngoại hình của Z Flip5 mang thiết kế đối xứng cùng bốn màu sắc lấy cảm hứng thiên nhiên: xanh mint, xám indie, kem latte, tím fancy. Theo đại diện hãng, mỗi gam màu đại diện cho một nét tính cách, giúp người trẻ dễ lựa chọn phù hợp với chất riêng.

Máy có bốn màu sắc kèm màn hình ngoài lớn hơn, cung cấp nhiều tiện ích. Ảnh: Thanh Tùng

Nâng cấp khác là màn hình ngoài cỡ lớn có thể tùy biến giao diện, dễ phối cùng hàng loạt phụ kiện ốp lưng màu sắc với nhiều chủ đề khác nhau. Nhờ vậy smartphone có khả năng cá nhân hóa ngoại hình một cách linh hoạt. Màn hình ngoài Flex Window có kích thước lên đến 3,4 inch, vượt trội hơn con số 1,9 inch trên mẫu tiền nhiệm. Kích thước lớn giúp nâng cấp trải nghiệm nhờ khả năng tùy biến giao diện linh hoạt, cá nhân hóa với 12 widget cùng nhiều ứng dụng bên thứ ba, cho phép xem phim trên Netflix, Youtube ngay khi gập lại.

Màn hình lớn cũng giúp mở ra nhiều tiện ích mới, khiến cho trải nghiệm sử dụng trở nên linh hoạt, hữu ích hơn. Đơn cử như việc xem thông báo, tin nhắn, người dùng có thể trả lời trực tiếp bằng bàn phím QWERTY hay điều khiển thiết lập các chức năng ngay trên màn hình ngoài một cách thuận.

Cơ chế chụp ảnh FlexCam hữu dụng hơn với màn hình cỡ lớn. Thông số của hai camera sau vẫn giữ mức 12 megapixel. Tuy nhiên phiên bản mới có nhiều những tinh chỉnh trong khả năng xử lý ảnh đa khung hình, nhận diện chủ thể bằng AI, kết hợp với việc sử dụng cơ chế gập mở tạo nên nhiều góc chụp mới lạ độc đáo và khả năng chụp rảnh tay.

Vi xử lý dùng Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, con chip 4 nm mạnh mẽ dành riêng cho Galaxy từng tạo ấn tượng trên S23 Series. Đi cùng có 8GB RAM với hai tùy chọn bộ nhớ 256 GB và 512 GB. Viên pin 3.700 mAh cũng không thay đổi nhưng cải tiến khả năng tiết kiệm năng lượng qua vi xử lý mới cùng sạc nhanh 25W.

Máy có giá 25,99 triệu đồng cho bản RAM 8 GB, ROM 256 GB. Model 8 GB RAM và 512 GB ROM giá 29, 99 triệu đồng.

Galaxy Z Fold5 mạnh mẽ đa nhiệm

Thiết bị cao cấp nhất trong dòng điện thoại gập Samsung là Z Fold5, năm nay có ba phiên bản màu sắc: xanh icy, đen phantom, kem ivory. Vẻ ngoài của máy không quá nhiều thay đổi, ngôn ngữ thiết kế đối xứng tạo cảm giác tinh tế, sang trọng.

Điểm nhấn trong lần nâng cấp này của máy vẫn đến từ bản lề Flex, cho phép gập phẳng hoàn toàn và không có khe hở. Với người dùng Galaxy Fold, đây có lẽ là nâng cấp đáng giá nhất khi nó loại bỏ khe hở trên máy, hạn chế nếp gấp màn hình đồng thời giúp kích thước tổng thể được mỏng gọn hơn đáng kể, tạo sự thoải mái khi trải nghiệm.

Thiết bị sử dụng các loại vật liệu cao cấp như khung Armor Aluminium, kính Gorilla Glass Victus 2 cho màn hình trước và kính UTG cho màn hình. Thiết bị đạt chứng nhận kháng nước IPX8, tăng độ bền khi dùng dưới thời tiết xấu hay các tình huống khó khăn.

Bên trong là màn hình kích thước lên đến 7,6 inch cùng độ phân giải QXGA cho chất lượng hiển thị sắc nét. Với tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tốc độ quét linh hoạt 120 Hz, màn hình này được tăng cường khả năng hiển thị với độ sáng có thể đạt 1750 nits, sử dụng ngoài trời dễ dàng hơn.

Hiệu năng máy tăng cường với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, cùng 12 GB RAM và ba tùy chọn bộ nhớ trong tới một TB. Tản nhiệt buồng hơi cỡ lớn giúp máy mát hơn, kéo dài thời làm việc, chơi game, xử lý đa nhiệm mượt mà.

Fold5 mỏng gọn, hỗ trợ làm việc đa nhiệm. Ảnh: Thanh Tùng

Đi cùng phần cứng là cải tiến phần mềm, cho trải nghiệm làm việc linh hoạt hơn. Có thể kể đến như thanh tác vụ cải tiến với bốn ứng dụng truy cập nhanh, tối ưu hóa hiệu suất công việc, khả năng ẩn - hiện cửa sổ pop-up hay chia cửa sổ đa nhiệm trực tiếp.

Trên Fold5, bút S Pen cũng trở nên linh hoạt, hấp dẫn hơn với các nhà sáng tạo nội dung. Khả năng viết, vẽ tăng cường với ứng dụng GoodNotes, thêm cảm hứng cho ý tưởng, sáng tạo. Samsung đồng thời ra mắt loạt phụ kiện cho Galaxy Z Fold5, ốp lưng mỏng nhẹ có phần gắn bút tiện lợi hơn.

Galaxy Z Fold5 có ba mức giá 40,99 triệu đồng; 44,99 triệu đồng; 51,99 triệu đồng tương ứng dung lượng ROM 256 GB, 512 GB, 1 TB.

Cũng trong sự kiện Unpacked, Samsung giới thiệu hai thiết bị mới thuộc hệ sinh thái Galaxy. Đầu tiên là bộ ba Galaxy Tab S9, S9 Plus và S9 Ultra với màn hình Dynamic AMOLED 2X đầu tiên trên các dòng Galaxy Tab. Máy trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy và bút S Pen đạt chuẩn IP68. Giá bán của Tab S9 từ 19,99 triệu đồng; S9 Plus từ 25,99 triệu đồng S9 Ultra từ 32,99 triệu đồng.

Thế hệ đồng hồ thông minh Galaxy Watch6 và Watch6 Classic cũng ra mắt với định hướng giúp người dùng xây dựng thói quen sống lành mạnh hơn. Đồng hồ tích hợp các tính năng chăm sóc sức khỏe, cải thiện giấc ngủ, hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế viền mỏng hơn, màn hình lớn, giao diện tương tác tốt hơn. Watch6 có giá từ 6,99 triệu đồng và Watch6 Classic giá từ 8,99 triệu đồng.

Sau phần giới thiệu trên sân khấu, khách tham dự tại Hàn Quốc trực tiếp trải nghiệm thiết bị trong nhiều không gian với đa dạng chủ đề. Tại TP HCM, nhiều khách đứng dưới mưa theo dõi màn ra mắt, sau đó tiếp tục nán lại quầy trưng bày để dùng thử bộ sản phẩm. Chương trình khép lại vào 20h Việt Nam (22h tại Hàn Quốc).

Huy Đức - Khương Nha - Thảo Nguyên