Galaxy Z Fold3 màu xanh 'cháy hàng' tại Mỹ

Ít giờ sau khi bắt đầu cho đặt hàng, Galaxy Z Fold3 đã không còn tùy chọn màu xanh mà chỉ có hai màu còn lại là bạc và đen.

Xanh bóng ma (Phantom Green) là tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới của Z Fold3, thay thế cho màu đồng của Z Fold2 năm ngoái. Tại thị trường Mỹ, Z Flip3 và Z Fold3 cho đặt hàng ngay sau khi ra mắt và người mua bắt đầu nhận máy từ ngày 27/8 tới. Tại Việt Nam, bộ đôi smartphone màn hình gập bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 19/8.

Galaxy Z Fold3 bản màu xanh.

Tương tự các mẫu flagship trước đây, người mua đặt trước Samsung Z Fold3 cũng có nhiều ưu đãi hơn. Trong đó, bản cấu hình khởi điểm bộ nhớ 256 GB được nâng cấp miễn phí lên 512 GB trong khi giá giảm từ 1.800 USD còn 1.200 USD. Người mua có thể trao đổi hai thiết bị cũ, bù tiền để đổi lên điện thoại mới thay vì chỉ một như các chương trình trước đó.

Màn hình trong và ngoài của Galaxy Z Fold3 không thay đổi về kích thước so với thế hệ trước. Vẫn cỡ 6,2 inch tỷ lệ siêu dài 25:9 nhưng tần số làm tươi của màn hình phụ được nâng lên 120 Hz, gấp đôi so với bản tiền nhiệm. Màn hình bên trong sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X kích thước 7,6 inch 120 Hz. Điểm nổi bật của màn hình bên trong là camera ẩn dưới màn hình và hỗ trợ bút S Pen.

Màn hình bên trong 7,6 inch nâng tần số quét lên 120 Hz.

So với Fold3, Z Fold3 nhỏ và nhẹ hơn (trọng lượng 271 gram so với 282 gram). Khung sườn của máy được làm bằng chất liệu Armor Aluminum - loại nhôm được khẳng định là cứng nhất từ trước tới nay từng được sử dụng trên smartphone. Đây cũng là mẫu smartphone màn hình gập dẻo đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn chống nước IPX8 và có camera ẩn dưới màn hình.

Galaxy Z Fold3 có cấu hình mạnh nhất so với các smartphone trên thị trường với chip xử lý Snapdragon 888 hỗ trợ 5G, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Pin của Z Fold3 giảm xuống còn 4.400 mAh, thấp hơn 100 mAh so với thế hệ trước. Máy vẫn được trang bị sạc nhanh 25W. Loa ngoài trên Z Fold3 do hãng âm thanh AKG tinh chỉnh.

Tuấn Hưng