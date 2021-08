Galaxy Z Fold3 đọ dáng iPhone 12 Pro Max

Khi mở, Z Fold3 mỏng 6,4 mm, ấn tượng hơn so với 7,4 mm của iPhone 12 Pro Max. Nhưng khi gập lại, máy dày hơn đáng kể, từ 14,4 mm đến 16 mm (do phần bản lề dày hơn cạnh). Cả hai máy đều không cho cảm giác thoải mái khi để trong túi quần. Tuy nhiên, Z Fold3 dễ chịu hơn một chút trong khi iPhone to bản, gây cộm và khó để với quần jean hay khaki.

Cả hai đều bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm và chỉ có duy nhất một cổng sạc, kết nối dữ liệu là USB-C với Samsung và lightning với iPhone. Z Fold3 sạc có dây nhanh hơn (25 W so với 20 W) nhưng sạc không dây chậm hơn (11 W so với 15 W). Phụ kiện đi kèm bộ đôi này cũng chỉ có cáp sạc.