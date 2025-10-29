Galaxy Z Flip7 mở rộng trải nghiệm sáng tạo nhờ AI

Các công cụ AI kết hợp cùng thiết kế gập vỏ sò giúp người dùng sáng tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và tương tác với thiết bị theo cách linh hoạt.

Công nghệ AI trên Galaxy Z Flip7 được Samsung hoàn thiện và ứng dụng thực tế trong nhiều tác vụ hàng ngày. Hãng định hướng thiết bị trở thành một phần của hệ sinh thái Galaxy AI, nơi người dùng có thể sáng tạo, giao tiếp và làm việc hiệu quả hơn.

Trải nghiệm sáng tạo trong nhiếp ảnh, quay phim

Ngọc Mai, nhà sáng tạo nội dung, cho biết điểm mạnh nhất trong trải nghiệm AI của Galaxy Z Flip7 là khả năng biến mỗi bức ảnh hay video thành một sản phẩm sáng tạo hoàn chỉnh. Thiết bị có thể xử lý hình ảnh thông minh. Với AI Photo Assist và Generative Edit, thiết bị có thể tự động loại bỏ chi tiết thừa, mở rộng khung hình hoặc cân chỉnh ánh sáng cho tự nhiên hơn.

Ví dụ, khi chụp ảnh đường phố, hệ thống AI có thể nhận biết và xóa vật thể không mong muốn, sau đó tự động lấp đầy khoảng trống bằng thuật toán phân tích phối cảnh. TechRader đánh giá các tính năng chỉnh sửa AI của Samsung là một trong những công cụ tốt nhất hiện nay, cho kết quả tự nhiên và chính xác khi xóa hoặc cắt chi tiết trong ảnh.

"Khi bạn cắt một người hoặc vật thể không mong muốn ra khỏi ảnh, Galaxy Z Flip7 thực hiện một công việc hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống", chuyên trang về công nghệ đánh giá.

Galaxy Z Flip7 với thiết kế gập vỏ sò. Ảnh: Samsung

Tính năng AI Caption cũng giúp quá trình chia sẻ nội dung nhanh hơn. Hệ thống có thể phân tích ảnh, nhận diện ngữ cảnh và gợi ý chú thích phù hợp theo cảm xúc của người dùng hoặc thời điểm trong ngày. Việc hỗ trợ tiếng Việt và nhận diện ngữ nghĩa giúp gợi ý tự nhiên, gần với cách biểu đạt của người dùng.

Tăng tính linh hoạt

Galaxy Z Flip7 được trang bị màn hình phụ FlexWindow lớn hơn, cho phép xử lý nhiều tác vụ AI mà không cần mở máy. Người dùng có thể xem thông báo, điều khiển camera hoặc tìm kiếm bằng giọng nói trực tiếp trên màn hình ngoài.

Khi tích hợp với Gemini Live của Google, FlexWindow hoạt động như một trợ lý cá nhân, từ tra cứu thông tin, lên lịch trình cho đến đề xuất nhà hàng hay địa điểm di chuyển. Dữ liệu có thể được đồng bộ với Samsung Wallet hoặc lưu trực tiếp vào Samsung Notes, tạo thành hệ sinh thái làm việc khép kín.

FlexWindow trên Galaxy Z Flip7. Ảnh: Samsung

Thiết kế gập linh hoạt cũng giúp Galaxy Z Flip7 khai thác tốt các tính năng quay chụp có hỗ trợ AI. Người dùng có thể đặt thiết bị ở góc gập 90 độ và kích hoạt AI Auto Framing để máy tự theo dõi góc quay, điều chỉnh khung hình theo chuyển động. Trong các buổi phỏng vấn hoặc vlog, camera tự động theo dõi khuôn mặt, đồng thời AI Voice Enhancement lọc ồn, và cân bằng âm thanh, giúp nội dung chuyên nghiệp hơn, không cần tripod hay micro rời.

Với FlexCam và Generative Edit, người dùng có thể hoàn thiện video ngay sau khi quay, cắt ghép nhanh hoặc điều chỉnh tông màu, không cần mở laptop. Trước đây, các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp phải mất hàng giờ. Với AI của Samsung, công việc có thể mất vài phút.

Tính năng chỉnh sửa ngay trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Nhờ vi xử lý Exynos 2400 và thuật toán tối ưu năng lượng, Flip7 đảm bảo hiệu năng xử lý trong khi duy trì thời lượng pin dài.

Theo ông TM Roh, Chủ tịch mảng Trải nghiệm thiết bị Samsung, Galaxy Z Flip7 được định hướng là "thiết bị thích ứng, dự đoán và trao quyền cho người dùng trong kỷ nguyên AI". Với sự kết hợp giữa thiết kế gập và hệ sinh thái Galaxy AI, smartphone này phục vụ nhu cầu giải trí, mở rộng khả năng sáng tạo và làm việc di động.

Hoài Phương