Galaxy Z Flip3 vào top 100 sản phẩm sáng tạo nhất năm 2021 của Time

Flagship mới nhất của Samsung được tạp chí Time đề cử trong danh sách 100 Sản phẩm sáng tạo nhất năm 2021 nhờ thiết kế nắp gập độc đáo, nhiều tiện ích.

Sản phẩm sáng tạo nhất 2021 (The Best Innovations of 2021) là bảng xếp hạng thường niên do các biên tập viên, phóng viên tạp chí Time bình chọn. Các bình chọn đánh giá dựa trên các tiêu chí: tính độc đáo, sáng tạo, hiệu quả, tham vọng và tác động. Năm nay, danh sách 100 phát minh vừa được công bố vào ngày 10/11, bao gồm những sản phẩm nổi bật trong mọi lĩnh vực như: vaccine Covid-19 và sốt rét, robot hỗ trợ tinh thần cho trẻ em nằm viện, thuốc nhuộm thân thiện môi trường cho quần jean...

Galaxy Z Flip3 thuộc đề cử trong hạng mục Điện tử tiêu dùng. Trên trang thông tin về bảng xếp hạng, sản phẩm được giới thiệu là một thiết bị nhỏ gọn như các mẫu điện thoại nắp gập từ hai thập kỷ trước với màn hình 6,7 inch sống động. Đi kèm là màn hình ngoài để người dùng dễ dàng đọc tin nhắn hoặc nhận cuộc gọi kể cả khi điện thoại ở chế độ gập lại. Người đánh giá từ Time nhấn mạnh, Galaxy Z Flip3 có tính năng "tốt hơn so với mức giá 999 USD".

Các sản phẩm được bình chọn tại hạng mục Điện tử tiêu dùng. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Samsung chia sẻ, danh hiệu này góp phần thể hiện sự yêu thích của cộng đồng dành cho dòng điện thoại gập mở - một trong những sản phẩm chủ lực của hãng năm 2021. Ngay từ khi mở bán, hai dòng máy thuộc series điện thoại gập liên tục "cháy hàng" toàn cầu. Galaxy Z nhanh chóng đạt mốc một triệu máy bán ra tại Hàn Quốc sau một tháng. Các thị trường châu Âu, châu Mỹ hay cả Việt Nam đều có nhu cầu vượt quá nguồn cung, dẫn đến tình trạng giao hàng chậm hơn dự kiến. Nhà sản xuất đã đẩy mạnh dây chuyền và liên tục bổ sung đợt nhận máy mới.

Galaxy Z Flip3 là thế hệ thứ ba của dòng điện thoại gập theo cơ chế vỏ sò, thu hút tín đồ công nghệ lẫn thời trang nhờ vẻ ngoài nhỏ gọn, màu sắc đa dạng, dễ dàng tùy biến thiết kế theo ý muốn.

Khi mới ra mắt vào tháng 8 năm nay, sản phẩm gây ấn tượng khi có đến 7 lựa chọn màu sắc. Giữa tháng 10, người dùng tiếp tục có cơ hội trầm trồ khi hãng tung ra đến 49 phương án phối trộn màu sắc từ tổ hợp khung viền bạc hoặc đen; hai phần thân máy là xanh dương, vàng, hồng, trắng hoặc đen.

Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition có mặt tại Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada và Australia. Ảnh: Samsung

Ngoài màu sắc, Galaxy Z Flip3 còn có nhiều tính năng phục vụ lối sống năng động của người dùng.

Như với màn hình phụ Super AMOLED kích thước 1,9 inch, người dùng có thể sử dụng nhiều tiện ích mà không cần mở máy: kiểm tra tin nhắn, thông báo, chụp ảnh, quay video, trình phát nhạc, thời tiết, ghi âm, Samsung Health, hẹn giờ, Samsung Pay...

Bản lề tích hợp thế hệ mới giúp Galaxy Z Flip3 giữ vững ở mọi góc độ và đứng trên mặt phẳng không cần giá đỡ hay chân đế, mang đến trải nghiệm rảnh tay. Ví dụ họp trực tuyến, xem video trên Youtube, gọi video..., ở chế độ Flex màn hình tự động chia đôi. Nửa trên hiển thị video, bên dưới là bảng điều khiển; người dùng có thể vừa theo dõi cuộc họp vừa ghi chép thông tin.

Cửa sổ đa nhiệm (Active Window) hỗ trợ việc chạy cùng lúc nhiều ứng dụng và có thể điều chỉnh tỷ lệ hiển thị theo mong muốn. Tốc độ làm mới màn hình lên đến 120 Hz, giảm độ trễ xuống mức thấp nhất... Nhờ vậy, Galaxy Z Flip3 có khả năng tối ưu nhu cầu giải trí, làm việc và cả học tập.

Hiện tại, Samsung vừa ra mắt bản nâng cấp One UI 4 cho các thiết bị Galaxy S21 Series, phiên bản có giao diện màu sắc nổi bật đi kèm với những tùy biến chuyên sâu và hàng loạt các nhãn dán, Emojis, hình động mới. One UI 4 còn tăng hiệu quả bảo mật tốt hơn cho các ứng dụng trên thiết bị và sẽ sớm được nâng cấp các thiết bị smartphone gập Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 để tối ưu khả năng tùy biến.

Minh Tú