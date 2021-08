Galaxy Z Flip3 đọ dáng iPhone 12 Pro

Ở mặt sau, iPhone 12 Pro sử dụng mặt kính mờ trong khi Z Flip3 là kính hơi bóng. So với thế hệ đầu, smartphone gập đôi mới của Samsung có chất lượng hoàn thiệt tốt hơn hẳn. Các đường nối mặt kính và khung kim loại được làm đều, chắc chắn không thua kém so với iPhone 12 Pro. Cụm camera không quá lớn cũng khiến mặt sau máy hài hòa hơn so với model của Apple.