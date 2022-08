Galaxy Watch 5 Pro có giá từ 12 triệu đồng

Phần cảm biến đo sức khoẻ ở mặt sau lồi hơn để áp sát cổ tay nhằm đo các thông số chính xác hơn, do đó Watch 5 Pro cũng dày hơn đáng kể so với trước. Trải nghiệm thực tế tốc độ đo cũng như việc đo các thông số sức khoẻ cho thấy Watch 5 Pro hoạt động nhanh và chính xác hơn nhiều so với trước, đặc biệt là các tính năng đo cần ngồi yên như ECG, huyết áp...