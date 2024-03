Galaxy Studio ký kết Samsung nhằm tối ưu trải nghiệm tại rạp

Galaxy Studio sử dụng công nghệ màn hình LED và LCD Samsung tại rạp chiếu, tối ưu trải nghiệm giải trí của khán giả, từ ngày 15/3.

Theo thỏa thuận, thiết bị Samsung được ứng dụng để hiển thị thông tin bên trong rạp và khu bán vé. Bên trong rạp trang bị màn hình LED và LCD, giới thiệu các bộ phim, tác phẩm mới. Khách hàng cũng có thể tương tác với màn hình kiosk bán vé dễ dàng hơn.

"Sản phẩm Samsung sẽ mang lại những trải nghiệm điện ảnh và giải trí tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi", đại diện Galaxy Studio nói.

Ông Lê Tấn Thành - Giám đốc ngành hàng Công nghệ thông tin và Khối doanh nghiệp Samsung (trái) và bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy Studio trao đổi biên bản ghi nhớ trong buổi lễ ký kết. Ảnh: Samsung

Theo ông GunSoo Ha, Giám đốc cố vấn chiến lược ngành hàng Công nghệ thông tin và Khối doanh nghiệp Samsung, thỏa thuận đánh dấu hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh - giải trí và công nghệ - điện tử tiêu dùng. Cũng theo ông, nhiều năm qua, Samsung không ngừng cải tiến nhằm tạo ra những xu hướng mới trong trải nghiệm.

"Việc hợp tác cùng Galaxy Studio - đơn vị sở hữu mạng lưới rạp chiếu rộng lớn - giúp chúng tôi mở ra hành trình mới, nâng cao trải nghiệm điện ảnh cho người dùng toàn quốc", ông đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Samsung

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy Studio cho biết, sự hợp tác tạo gắn kết giữa hai thương hiệu đồng thời khẳng định về tầm nhìn chung: sự đổi mới, tăng trưởng bền vững luôn được đặt lên hàng đầu.

"Chúng tôi có uy tín trong lĩnh vực giải trí còn Samsung là tập đoàn toàn cầu về công nghệ và điện tử tiêu dùng. Khi xây dựng mối quan hệ chiến lược, chúng tôi sẽ cùng tạo nên chặng đường phát triển mới", bà Hoa nói.

Trước đó, nhằm đáp ứng thị hiếu của khán giả trong lĩnh vực điện ảnh, Galaxy Studio có bước chuyển mình, tái định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp. Tháng 12/2023, Galaxy Sala đi vào hoạt động với loạt công nghệ trình chiếu tối tân và những phòng chiếu chủ đề độc đáo. Samsung là một trong những đối tác quan trọng của đơn vị xuyên suốt quá trình "chuyển mình".

Ông GunSoo Ha (trái), Giám đốc Cố vấn chiến lược Ngành hàng Công nghệ thông tin và Khối Doanh nghiệp cùng bà Đinh Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Galaxy Studio cùng đại diện hai bên trong buổi lễ. Ảnh: Samsung

Cũng theo Samsung, ký kết giữa hai công ty sẽ là bước khởi đầu cho những hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai. Điều này thể hiện cam kết của Galaxy Studio trong việc phát triển, nâng cao hơn nữa hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm điện ảnh. Về phía hãng điện tử Hàn Quốc, hợp tác đánh dấu mục tiêu liên tục phát triển các sản phẩm công nghệ mới.

Galaxy Studio đã có gần 30 năm hình thành và phát triển. Đơn vị sản xuất, phát hành nhiều bom tấn phòng vé tại Việt Nam như: Quả tim máu, Mắt biếc, Bố già, Avatar: The way of water, Exhuma: Quật mộ trùng ma... Hãng là đối tác độc quyền của The Walt Disney Studios cùng Sony Pictures tại Việt Nam. Thương hiệu có hệ thống rạp chiếu phim Galaxy Cinema với 20 cụm rạp trải khắp cả nước.

Minh Huy