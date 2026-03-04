Galaxy S26 Ultra tăng khả năng xử lý tác vụ AI

Galaxy S26 Ultra dùng chip mới, cải thiện hiệu suất NPU 39%, kết hợp cùng tính năng Galaxy AI độc quyền, giúp máy có thể xử lý nhiều tác vụ AI cùng lúc.

Flagship mới nhất từ Samsung được định vị "AI Phone trực quan" tập trung vào khả năng xử lý tác nhân AI (AI agent) ngay trên thiết bị, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay trả phí. Các mô hình AI được tích hợp để hỗ trợ các tác vụ quen thuộc như tìm kiếm, chỉnh sửa nội dung, xử lý hình ảnh hoặc quản lý thông tin cá nhân, đồng thời có thể phối hợp với nhau để xử lý yêu cầu của người dùng trong cùng một thao tác.

Người dùng thêm chú chó vào bức ảnh bằng câu lệnh. Ảnh: Samsung

Chẳng hạn thay vì chỉnh sửa ảnh trên nhiều ứng dụng khác nhau, nay chỉ với một câu lệnh văn bản, Photo Assist sẽ giúp thay đổi bố cục và chủ thể theo đúng ý. Người dùng cũng có thể ra lệnh bằng giọng nói để tìm kiếm một quán ăn cho cuộc hẹn cuối tuần, sau đó yêu cầu lưu vào lịch để nhắc nhở.

Với Galaxy S26 Ultra, AI cũng có thể đóng vai trò như trợ lý, giúp người dùng tránh những cuộc gọi làm phiền, lừa đảo. Ví dụ, khi có số máy lạ, AI có thể tự động xác minh danh tính, hỏi người gọi về mục đích. Sau khi đã xác minh, cuộc gọi mới được chuyển đến cho người dùng.

Để phục vụ khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, sản xuất trên tiến trình 3 nm. Theo hãng, hiệu suất NPU tăng 39%, GPU tăng 24% và CPU tăng 19% so với thế hệ trước.

Bộ xử lý này đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý các tác vụ AI theo thời gian thực. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới giúp tăng khả năng thoát nhiệt, duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ AI liên tục.

Thiết kế Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Samsung

Ở mảng hiển thị, thiết bị tích hợp công nghệ ProScaler hỗ trợ nâng cao chất lượng hình ảnh bằng AI, cải thiện độ sắc nét khi phóng to nội dung. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 60 W với khả năng sạc khoảng 81% pin trong 30 phút.

Theo Samsung, việc tối ưu đồng thời phần cứng và Galaxy AI ngay từ khi xuất xưởng nhằm giúp thiết bị hoạt động như một "AI Phone". Điều này cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của người dùng hiện đại.

Theo khảo sát toàn cầu do University of Melbourne và KPMG thực hiện năm 2025, 65% người dùng thường xuyên sử dụng AI. Với người dùng smartphone, tỷ lệ này lên đến 84%. Vấn đề được quan tâm không kém là tính trực quan khi sử dụng AI. Còn theo Multimodal Interaction, thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều mô hình, ứng dụng AI, 70% người dùng yêu thích các mô hình tích. Một thiết bị cho phép họ tương tác trực quan bằng giọng nói, câu lệnh, cung cấp trải nghiệm liền mạch và trực quan hơn là điều được đánh giá cao.

Tính năng chống nhìn trộm trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Ngoài khả năng xử lý AI, Samsung cũng tăng cường các lớp bảo mật cho thiết bị. Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng nền tảng bảo mật Samsung Knox, đồng thời bổ sung công nghệ Privacy Display - tính năng chống nhìn trộm ở cấp độ phần cứng màn hình. Công nghệ này điều chỉnh hướng phát sáng của điểm ảnh để nội dung chỉ hiển thị rõ với người cầm máy. Người dùng có thể bật hoặc tắt Privacy Display cho toàn bộ màn hình hoặc từng ứng dụng.

Galaxy S26 series hiện mở đặt trước đến ngày 10/3 với các chương trình ưu đãi như nâng cấp bộ nhớ, trả góp 0% và ưu đãi khi mua kèm thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy.

Hoài Phương