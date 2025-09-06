Galaxy S26 Edge 'có thiết kế camera giống iPhone 17 Pro'

Các mô hình của dòng Galaxy S26 cho thấy thay đổi lớn về thiết kế cụm camera, nhất là trên mẫu siêu mỏng Edge.

Sonny Dickson, nổi tiếng vì cung cấp nhiều hình ảnh chính xác về các thế hệ iPhone, chia sẻ trên X về ba mô hình được cho là Galaxy S26 Pro (trái), S26 Edge (giữa) và S26 Ultra.

Trong đó, mẫu siêu mỏng Galaxy S26 Edge có cụm camera sau hình chữ nhật choán hết bề ngang của máy, với hai ống kính xếp dọc cùng đèn flash. Thiết kế này giống những hình ảnh rò rỉ về camera trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Theo Ice Universe, khu vực camera lớn của Galaxy S26 Edge giúp Samsung có thêm không gian bố trí linh kiện, tăng dung lượng pin từ 3.900 mAh trên thế hệ hiện tại lên 4.200 mAh, đồng thời giảm độ mỏng của máy từ 5,8 xuống 5,5 mm.

Trong khi đó, bản S26 Pro và S26 Ultra giữ cách sắp xếp ống kính theo chiều dọc, lồi nhẹ ở cụm camera, tương tự Galaxy Z Fold7. Một số nguồn tin trước đó cũng cho biết S26 Ultra sẽ có camera lồi để thêm không gian chứa các cảm biến chính và nâng cấp ống kính tele.

Mô hình cũng cho thấy thế hệ Galaxy S26 có một vòng tròn ở mặt lưng, thể hiện Samsung sẽ trang bị nam châm và dùng chuẩn sạc không dây Qi2. Các máy cũng có góc bo tròn hơn so với phiên bản trước.

Thế hệ smartphone cao cấp Galaxy S26 dự kiến ra mắt trong tháng 1/2026.

Huy Đức (theo PhoneArena, Macrumors)