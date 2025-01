Galaxy S25 Ultra - thay đổi thiết kế, nâng cấp AI

Dòng Galaxy S25 chạy OneUI 7 với AI được tích hợp sâu và cá nhân hoá cho từng người dùng. Tính năng Sketch to Image cải tiến không chỉ dừng lại ở việc vẽ bằng bút S Pen hay ngón tay mà còn hỗ trợ lệnh nhập từ văn bản và giọng nói để hoàn thành ý tưởng người vẽ tốt hơn. Now Brief của Galaxy S25 có thể cung cấp thông tin, lịch trình cho người dùng dựa trên thời gian thực. Gemini của Google cũng được tích hợp và có thể kích hoạt nhanh bằng cách bấm nút nguồn, người dùng có thể sử dụng Gemini để tìm kiếm và gửi thông tin qua ứng dụng khác mượt mà.