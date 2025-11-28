Galaxy S25 FE - quà tặng công nghệ dịp Giáng sinh

Sở hữu camera tốt, nhiều công cụ sáng tạo và trợ lý AI hỗ trợ tiếng Việt, Galaxy S25 FE trở thành gợi ý quà tặng Giáng sinh phù hợp cho người trẻ.

Mùa lễ hội cuối năm là thời điểm nhiều người tìm kiếm món quà dành tặng bạn bè, người thân hoặc tự thưởng cho bản thân. Với các tính năng tập trung vào camera, xử lý sáng tạo và công cụ hỗ trợ AI, Galaxy S25 FE trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho mùa Giáng sinh năm nay.

Camera trên Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Hàng loạt sự kiện cuối năm như các đêm nhạc hội (concert), tiệc Giáng sinh, lễ hội năm mới khiến nhu cầu ghi lại khoảnh khắc trong điều kiện ánh sáng phức tạp tăng cao. Galaxy S25 FE trang bị camera 50 megapixel tích hợp ProVisual Engine giúp ảnh rõ nét, màu sắc ổn định. Camera trước 12 megapixel hỗ trợ selfie tự nhiên. Tính năng Nightography giảm nhiễu trong môi trường thiếu sáng, phù hợp cho các buổi dạo phố hoặc sân khấu ca nhạc. Với video, công nghệ Super HDR cho độ tương phản cao, hỗ trợ người dùng tạo nội dung chất lượng trên mạng xã hội.

Nhờ loạt công nghệ trên, sản phẩm giúp người trẻ "rút ngắn" khoảng cách với thần tượng trong các đêm nhạc bất kể vị trí ngồi, ghi lại phố đêm lấp lánh trong mùa lễ hội, chụp ảnh du lịch cuối năm hay tạo nên những video đánh dấu khoảnh khắc giao thừa.

Các tính năng chỉnh sửa trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Thiết bị cũng tích hợp nhiều công cụ hậu kỳ giúp người trẻ xử lý hình ảnh nhanh mà không cần ứng dụng ngoài. Bằng cách tách biệt các thành phần âm thanh cụ thể như giọng nói, nhạc, tiếng gió, âm thanh tự nhiên, tiếng ồn đám đông hay nhiễu nền, Galaxy S25 FE giúp người trẻ kiểm soát chính xác những gì cần giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Tín đồ video ngắn có thể dùng tính năng Auto Trim, nơi điện thoại tự động chọn ra những khoảnh khắc đẹp nhất từ đoạn phim, giúp việc biên tập video trở nên đơn giản.

Ngoài ra, khả năng chỉnh sửa tạo sinh tự nhận diện vật thể không mong muốn, như người đi qua hay vật cản, và gợi ý xóa bỏ, phù hợp cho ảnh chụp phố đêm đông người.

Với người muốn lên kế hoạch năm mới, Gemini Live trên Galaxy S25 FE mang lại lợi ích lâu dài. Trợ lý AI hỗ trợ tiếng Việt, phản hồi tự nhiên và có khả năng phân tích bối cảnh khi người dùng chia sẻ camera hoặc màn hình. Tính năng này giúp lập kế hoạch học tập, luyện ngoại ngữ, chuẩn bị CV hoặc xây dựng lịch trình du lịch.

Gemini Live đưa ra tư vấn cho người dùng. Ảnh: Samsung

Khi chia sẻ màn hình hoặc camera, Gemini Live có thể nhìn thấy tình huống thực tế theo thời gian thực, từ đó đưa ra câu trả lời cá nhân hóa và chính xác hơn. Chẳng hạn, khi sắp đi du lịch vào mùa đông, người dùng có thể chia sẻ camera và để Gemini Live "nghiên cứu" tủ quần áo. Trợ lý này sẽ gợi ý từng món trang phục nên mang theo kèm lý do chính xác.

Galaxy S25 FE vì thế trở thành một lựa chọn quà tặng phù hợp, hỗ trợ người dùng trong công việc, sáng tạo và các kế hoạch cá nhân xuyên suốt năm 2026.

Hoài Phương