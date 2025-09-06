Galaxy S25 FE cải tiến thiết kế, nâng cấp AI

Galaxy S25 FE được công bố tại Việt Nam một ngày sau khi ra mắt thị trường quốc tế vào 4/9. Sản phẩm có giá từ 16,7 triệu đồng, rẻ hơn 300.000 đồng so với thế hệ trước, nằm ở phân khúc cận cao cấp cùng các model ra mắt trong năm nay như Oppo Reno14 Pro, Vivo V70, Honor 400 Pro...

Thiết kế của S25 FE không thay đổi so với trước nhưng nâng cấp vật liệu khung sườn Armor Aluminum giống các model cao cấp khác cho độ bền tốt hơn. Ngoài ra, máy cũng mỏng và nhẹ hơn khi dày 7,4 mm và nặng 190 gram so với 8 mm và 213 gram của S24 FE. Sản phẩm có khả năng chống nước IP68 cùng 4 màu xanh haze, đen, xanh navy và trắng.