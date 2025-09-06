Galaxy S25 FE cải tiến thiết kế, nâng cấp AI

Galaxy S25 FE được công bố tại Việt Nam một ngày sau khi ra mắt thị trường quốc tế vào 4/9. Sản phẩm có giá từ 16,7 triệu đồng, rẻ hơn 300.000 đồng so với thế hệ trước, nằm ở phân khúc cận cao cấp cùng các model ra mắt trong năm nay như Oppo Reno14 Pro, Vivo V70, Honor 400 Pro...
Thiết kế của S25 FE không thay đổi so với trước nhưng nâng cấp vật liệu khung sườn Armor Aluminum giống các model cao cấp khác cho độ bền tốt hơn. Ngoài ra, máy cũng mỏng và nhẹ hơn khi dày 7,4 mm và nặng 190 gram so với 8 mm và 213 gram của S24 FE. Sản phẩm có khả năng chống nước IP68 cùng 4 màu xanh haze, đen, xanh navy và trắng.
Màn hình giữ kích thước 6,7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz và cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình, điểm cải tiến là viền mỏng hơn trước.
Galaxy S25 FE chạy Android 15 với giao diện OneUI 8 mới. Điểm nhấn của S25 FE là hỗ trợ Galaxy AI thế hệ mới với các tính năng như Gemini Live, Now Bar, Now Breif... Dữ liệu đều được bảo mật bằng Knox Enhanced Encryption Protection, đảm bảo mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu của chính nó và lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tùy chỉnh của người dùng ngay trên thiết bị.
Cụm ba camera sau có thông số giống thế hệ trước, gồm camera chính 50 megapixel chống rung quang học OIS, góc siêu rộng 12 megapixel và ống tele 8 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x. Chất lượng ảnh tốt hơn nhờ Samsung đưa công nghệ ProVisual Engine từ dòng cao cấp vào dòng FE. Công nghệ này kết hợp Nightography (AI ISP cải thiện ảnh chụp thiếu sáng) với công nghệ nhận biết vật thể giúp tối ưu hóa màu sắc khi chụp Super HDR.
Với hình ảnh, Galaxy S25 FE trang bị nhiều tính năng AI hơn trước như chỉnh sửa ảnh tạo sinh tự động nhận diện người và vật thể ở nền và gợi ý chi tiết cần xóa thay vì phải chọn thủ công. Portrait Studio giúp tạo ảnh chân dung theo nhiều phong cách. Lọc âm thanh giúp phân biệt và loại bỏ tạp âm trong video, còn tính năng Auto Trim tự động đề xuất những đoạn phim ấn tượng.
Galaxy S25 FE bán tại Việt Nam trang bị chip Exynos 2400, RAM 8 GB. Samsung ra mắt thêm phiên bản 512 GB, bên cạnh hai phiên bản 128 và 256 GB giống thế hệ trước. Trong đó, bản 256 GB có giá 18,5 triệu còn model 512 GB là 22 triệu đồng.
So với các đối thủ, máy có dung lượng RAM thấp hơn nhưng Exynos 2400 có hiệu năng tốt hơn, hỗ trợ công nghệ Ray Tracing khi chơi game. Samsung cũng có lợi thế hơn khi được cập nhật phần mềm và bảo mật trong 7 năm, vượt xa các đối thủ.
Galaxy S25 FE sử dụng pin 4.900 mAh, cao hơn thế hệ trước 200 mAh. Công suất sạc nhanh cũng được tăng lên 45 W cao nhất của Samsung hiện nay, dù vậy Samsung vẫn chưa cạnh tranh được với các hãng Trung Quốc về dung lượng pin và tốc độ sạc.
Tuy nhiên, máy vẫn chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25 W, thấp hơn các đối thủ từ Trung Quốc trang bị pin ở mức 5.000 mAh và sạc lên tới 120 W.