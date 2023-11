Galaxy S24 dự kiến ra mắt ngày 17/1

Sự kiện Unpacked công bố thế hệ Galaxy S24 sẽ được Samsung tổ chức ngày 17/1/2024 tại San Francisco.

Thông tin trên cùng được trang Biz SBS của Hàn Quốc và tài khoản X chuyên rò rỉ sản phẩm Ice Universe đưa ra. Samsung giới thiệu sớm dòng Galaxy S24 thay vì tháng 2 năm tới nhằm cải thiện doanh số cho mảng bán dẫn đang chậm lại.

Ngoài ra, Ice Universe cho biết sản phẩm mới sẽ có viền màn hình và phần đục lỗ camera nhỏ hơn. Máy có các màu đen, xám tím, vàng, xanh lá, xanh dương và cam. Các phiên bản sẽ có thêm màu độc quyền, ví dụ S24 Ultra với khung sườn và mặt lưng có màu vàng riêng.

Ảnh dựng Galaxy S24 Ultra dựa trên thông tin rò rỉ. Ành: Technizo Concept

Về chip xử lý, Cristiano Amon, CEO Qualcomm, đã xác nhận Galaxy S24 sẽ sử dụng Snapdragon 8 Gen 3 và Exynos 2400 tùy thị trường. Riêng S24 Ultra chỉ dùng chip Snapdragon 8 Gen 3 do phiên bản này trang bị công nghệ Isocell Zoom Anyplace được hỗ trợ bởi chip của Qualcomm.

Trong khi đó, theo The Elec, Samsung dự kiến theo chân Apple sử dụng khung sườn titan cho S24 Ultra và sẽ mở rộng loại vật liệu này tùy theo nhu cầu người dùng.

Dù có khung titan, trọng lượng S24 Ultra được cho là khó giảm do Samsung đã sử dụng nhôm siêu nhẹ cho smartphone của mình. Việc lựa chọn titan đã được Samsung cân nhắc khoảng hai năm trước khi quyết định thương mại hóa. Khung titan khó xử lý và chi phí gia công cao hơn so với khung nhôm. Hiện khung của các smartphone Samsung cao cấp có giá khoảng 20 USD. Nếu dùng titan, mức giá có thể lên 100 USD. Do đó, Samsung có thể phải chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn trước.

Hãng điện thoại Hàn Quốc được cho là đang đặt mục tiêu thấp đối với dòng S24 Ultra, chỉ khoảng 15 triệu máy trong năm tới, ngang với S23 Ultra xuất xưởng năm nay.

Huy Đức