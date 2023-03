Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max đọ camera

Ở khung cảnh thông thường với camera chính, cả hai cho góc máy tương đồng do cùng thông số 24 mm. Độ chi tiết không khác biệt đáng kể dù S23 Ultra có độ phân giải gấp gần bốn lần (200 so với 48 megapixel). Cả hai xử lý HDR khá tốt khi vẫn giữ được màu xanh nền trời trong điều kiện ngược sáng mạnh. Khác biệt lớn nằm ở tông màu khi điện thoại Samsung chỉnh rực hơn, đặc biệt với màu xanh và đỏ. Đây cũng là lý do khiến S23 Ultra chụp ảnh bắt mắt hơn ở trong điều kiện thông thường.