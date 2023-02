Galaxy S23 Ultra giảm 5 triệu đồng sau mở bán

Thay vì tặng quà cho người đặt trước, các hệ thống bán lẻ trừ thẳng vào giá từ ba đến năm triệu đồng cho dòng Galaxy S23 mới.

Galaxy S23 series bắt đầu cho đặt hàng ngay sau lễ ra mắt rạng sáng nay và tới tay người dùng ngày 18/2. Model rẻ nhất S23 dung lượng 128 GB khởi điểm từ 21,9 triệu đồng, S23 Plus và S23 Ultra cùng bộ nhớ trong 256 GB có giá lần lượt từ 26,99 triệu và 31,99 triệu đồng. Đắt nhất là S23 Ultra bản 1 TB với 44,9 triệu đồng.

Bộ ba Galaxy S23. Ảnh: Lê Hùng

Tuy nhiên, giá thực mua trong thời gian đầu rẻ hơn nhiều so với thông báo của Samsung. Các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, Thế giới di động, CellphoneS, Viettel Store... đều tặng phiếu mua hàng bằng tiền mặt có thể trừ trực tiếp vào giá bán. Cụ thể, Galaxy S23 giảm 3 triệu đồng, S23 Plus là 4 triệu đồng và S23 Ultra là 5 triệu đồng. Ngoài giảm trực tiếp, người mua có thể chi ít tiền hơn nữa nếu tham gia chương trình khuyến mãi khác như thu cũ đổi mới (tối đa 3 triệu đồng) hay chương trình liên kết ngân hàng (tối đa 2 triệu đồng).

Điện thoại cao cấp Samsung thường cho đặt hàng trước kèm theo nhiều ưu đãi, quà tặng, nhưng đây là lần hiếm hoi các hệ thống được phép trừ thẳng vào giá bán.

Theo ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Samsung của FPT Shop, bộ ba Galaxy S23 không phải bản nâng cấp lớn nhưng doanh số vẫn có thể tăng so với Galaxy S22 nhờ các cải tiến tập trung vào thực dụng như camera, thời lượng pin. "Tuy khó đạt mức cao gấp 2,5 lần của S22 series so với model tiền nhiệm, chúng tôi tin doanh số S23 có thể tăng 1,5 lần so với phiên bản năm ngoái".

Camera 200 megapixel trên S23 Ultra. Ảnh: Huy Đức

Tương tự thế hệ trước, người Việt được dự đoán sẽ chuộng bản đắt nhất. Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS, Galaxy S23 Ultra có thể chiếm 80% lượng đơn đặt hàng dòng điện thoại mới, Galaxy S23 Plus là 15%, còn lại là bản thường. Màu xanh cũng được dự đoán là lựa chọn "hot" nhất. "Chúng tôi kỳ vọng doanh số tăng 20% so với S22, tức khoảng hơn 2.000 đơn hàng trong tháng đầu tiên mở bán".

Galaxy S23 series có rất ít thay đổi về kiểu dáng, đặc biệt là phiên bản đắt nhất S23 Ultra. Tuy nhiên, máy nâng cấp mạnh về cấu hình với chip Snapdragon 8 Gen 2 được tùy biến riêng cho điện thoại Samsung Galaxy. S23 Ultra cũng là sản phẩm đầu tiên của Samsung trang bị cảm biến độ phân giải siêu cao 200 megapixel.

Tuấn Hưng