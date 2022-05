Galaxy S22 mất giá nhanh gấp ba lần iPhone 13

Điện thoại của Samsung mất 46,8% giá trị ban đầu sau hai tháng ra mắt công chúng trong khi iPhone 13 mất 16,4%, theo một cuộc khảo sát.

Dòng máy Galaxy S22 mất giá nhanh hơn iPhone 13.

Trang Phonearena, SellCell - website chuyên mua bán smartphone đã qua sử dụng tại Mỹ đã thực hiện một khảo sát về giá bán lại của bộ ba smartphone cao cấp là iPhone 13, Galaxy S22 và Google Pixel 6. Giá khởi điểm lần lượt của ba dòng máy này là 699, 799 và 599 USD.

SellCell thu thập dữ liệu trong hai tháng kể từ khi bán ra của mỗi thiết bị và nhận thấy Galaxy S22 là model kém nhất trong việc giữ giá. Một máy S22 hàng gần như mới (like new) mất 46,8% so với giá trị ban đầu, tiếp theo là Pixel 6, mất 41,8% giá trị sau hai tháng ra mắt. Ngược lại, iPhone 13 mất giá 18,7% sau một tháng ra mắt và 16,4% sau hai tháng.

Biểu đồ giá trị của ba smartphone cao cấp sau hai tháng. Ảnh: Phonearena

Thống kê cũng cho thấy phiên bản Galaxy S22 Plus 128 GB mất giá nhanh nhất, 53,8% trong hai tháng, tương đương khoản lỗ 574,99 USD. Phiên bản mất giá nhất của dòng Pixel 6 là Pixel 6 Pro 256 GB, giảm 45,7% giá trị, tương đương 479 USD.

Với điện thoại của Apple, iPhone 13 mini là model mất giá nhiều nhất, phiên bản 128 GB giảm 29,2% giá trị sau hai tháng. Đây cũng là sản phẩm ít khách nhất trong dòng iPhone 13. Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max 128 GB giữ giá nhất, chỉ mất 3,8% giá trị sau hai tháng.

Hoài Anh