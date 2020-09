Phiên bản giá rẻ Fan Edition của Galaxy S20 được Samsung tập trung nhiều vào camera, cùng vỏ nhiều màu sắc.

Galaxy S20 FE lộ video tính năng Đoạn video giới thiệu các tính năng trên Galaxy S20 FE xuất hiện trên Internet ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện, tối 23/9 (giờ Hà Nội). Trên phiên bản được cho là Galaxy S20 giá rẻ, Samsung cho thấy họ vẫn chú trọng nhiều vào camera.

S20 Fan Edition sẽ có hệ thống camera ba ống kính với camera 12 megapixel dùng ống kính tiêu chuẩn, camera 12 megapixel ống kính siêu rộng và một camera Tele độ phân giải 8 megapixel. So với Galaxy S20, S20 Plus và Ultra, độ phân giải trên Galaxy S20 FE thấp hơn. Sản phẩm kế thừa tính năng chụp hình, như Single Take AI, zoom xa và chụp đêm Night Mode.

Trong đoạn video rò rỉ, S20 FE còn có pin lớn, 4.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh. Samsung cũng nhấn mạnh việc thiết bị có khe cắm thẻ nhớ và kết nối mạng 5G.

Một số thông tin trước đó cho rằng Galaxy S20 FE không bị hạ cấp chip dù được coi là phiên bản giá rẻ. Máy vẫn được trang bị chip Snapdragon 865 hoặc 865+ nhưng dung lượng RAM và bộ nhớ sẽ giảm. Cấu hình này giúp smartphone mới của Samsung đối đầu với iPhone 12 về cấu hình.

Galaxy S20 Fan Edition có nhiều màu sắc.

Giá của Galaxy S20 FE nằm trong khoảng 700 USD, thấp hơn gần 1/3 so với Galaxy S20 và Note 20 và cùng tầm với iPhone 11 cũng như iPhone 12 sắp ra mắt.

Mỹ Anh (theo GSM Arena)