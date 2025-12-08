Galaxy Punch vô địch Valorant NSOC 2025

Đội Galaxy Punch thắng Ghost Hand 2-1 trong trận chung kết, trở thành tân vương bộ môn Valorant tại giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc NSOC 2025.

Chung kết giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - NSOC 2025 diễn ra ngày 6/12 tại OEG Stadium. Giải đấu khởi tranh từ tháng 9 thu hút hơn 5.000 tuyển thủ sinh viên từ 170 trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Trận tranh ngôi vương môn Valorant là màn tranh tài của hai đại diện mạnh nhất năm nay: Galaxy Punch (miền Nam) và Ghost Hand (miền Bắc).

Ghost Hand (quán quân miền Bắc) và Galaxy Punch (quán quân miền Nam) bước vào chung kết môn Valorant. Ảnh: NSOC 2025

Ở loạt đấu quyết định, Galaxy Punch duy trì phong độ ổn định, kiểm soát chiến thuật tốt và phối hợp đồng đội hiệu quả. Họ thắng 2-1 trước Ghost Hand, qua đó lên ngôi vô địch Valorant mùa giải NSOC 2025. Đại diện miền Bắc về nhì với khoảng cách sít sao.

Bên cạnh Valorant, vòng chung kết NSOC 2025 còn xác định tân vương bộ môn Đấu trường chân lý. Tuyển thủ Đàm Văn Sơn (Đại học Điện lực) vượt qua bảy đối thủ để giành chức vô địch.

Team Galaxy Punch nhận cup vô địch từ ban tổ chức. Ảnh: NSOC 2025

Ông Bùi Anh Tuấn - Tổng giám đốc Ocean Entertainment Group, đơn vị tổ chức, đánh giá phong trào eSports sinh viên đang phát triển mạnh. "Sự trưởng thành của các đội tuyển như Galaxy Punch hay Ghost Hand cho thấy tiềm năng hình thành thế hệ vận động viên mới, đóng góp vào chất lượng eSports Việt Nam", ông nói.

Ngoài những màn tranh tài, không khí sự kiện còn sôi động bởi sự cổ vũ của đông đảo khán giả, cosplayer và màn biểu diễn từ các nghệ sĩ như Wxrdie, 24k.Right và DJ Teddy Doox. Ban tổ chức trao thưởng cho các đội và tuyển thủ xuất sắc sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.

BTC trao Cup Vô địch cho tuyển thủ Đàm Văn Sơn. Ảnh: NSOC 2025

NSOC 2025 là giải thể thao điện tử dành cho sinh viên Việt Nam, tổng quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng giải thưởng 2 tỷ đồng. Giải đấu bao gồm hai tựa game Valorant và Đấu trường chân lý. Chương trình tổ chức bởi OEG, phối hợp cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Giải đấu nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - đơn vị đồng hành kim cương; nhãn hàng Wake-up 247 - đơn vị đồng hành vàng; trò chơi điện tử Crossfire: Legends do VNGGames phát hành - đơn vị đồng hành cùng các đơn vị đồng hành chiến lược, truyền thông và địa điểm. Xem chi tiết về giải đấu tại fanpage và website.

Lan Anh