Galaxy Play phát sóng đêm nhạc đặc biệt của Adele

Đêm nhạc "Adele: One Night Only" sẽ phát sóng trên Galaxy Play từ ngày 21/11 với phụ đề tiếng Việt, âm thanh nổi Dolby 5.1, hình ảnh sắc nét.

Chương trình âm nhạc Adele: One Night Only là đêm biểu diễn đặc biệt của "Họa mi nước Anh" Adele, nhằm quảng bá cho album mới nhất mang tên 30 của cô. Trong chương trình, "Nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey là người dẫn dắt, trò chuyện cùng Adele, xoay quanh nguồn cảm hứng của nữ ca sĩ với các ca khúc mới. Adele cũng chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn, quá trình giảm cân, lột xác với diện mạo mới cùng nhiều câu chuyện thú vị.

Adele lột xác trong chương trình Adele: One Night Only với diện mạo mới.

Bên cạnh trình diễn các bản hit Hello, Rolling In The Deep, Someone Like You... gắn liền với tên tuổi của cô, Adele còn lần đầu hát live bốn ca khúc mới gồm Easy On Me, I Drink Wine, Hold On, Love Is A Game trong album 30, dự kiến phát hành vào ngày 19/11.

Nổi lên từ năm 2006, Adele thu hút người nghe bằng chất giọng cuốn hút, như một cơn gió lạ trong nền âm nhạc nước Anh. Chẳng bao lâu, cô nổi tiếng tại Mỹ, chỉ đứng sau The Beatles, The Rolling Stones, Oasis và Coldplay. 15 năm sự nghiệp, Adele đã nhận về 86 giải thưởng lớn, trong đó có 15 giải Grammy, 13 giải Billboard, một giải Oscar, một giải Quả cầu vàng.

Adele thu hút người hâm mộ bằng chất giọng cuốn hút từ những năm 2006.

Tuy nhiên, sau năm 2015, Adele mất hút trên thị trường âm nhạc. Cho đến tháng 10 năm nay, nữ ca sĩ mới trở lại với ca khúc mở đường Easy On Me, phá vỡ nhiều kỷ lục, thống trị iTunes tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Album 30 dự kiến ra mắt vào ngày 19/11 cùng chương trình Adele: One Night Only, phát sóng trên kênh truyền hình CBS và phát trực tuyến trên Paramount+ vào ngày Chủ nhật 14/11 theo giờ địa phương.

Tại Việt Nam, chương trình Adele: One Night Only được Galaxy Play phát sóng từ ngày 21/11, sau một tuần phát tại Mỹ. Chương trình có phụ đề tiếng Việt cùng chất lượng chuẩn âm thanh nổi Dolby 5.1, hình ảnh sắc nét.

Đêm nhạc được phát sóng trên Galaxy Play từ ngày 21/11. Khán giả đón xem tại đây.

Đại diện Galaxy Play cho biết, việc mua bản quyền phát sóng chương trình cho thấy quyết tâm tiên phong mở rộng nội dung giải trí cho khán giả Việt của nền tảng này. Nền tảng còn đem đến cho tín đồ điện ảnh loạt phim bom tấn chiếu rạp, phim bộ mới đồng thời giúp khán giả Việt tiếp cận nhanh những sự kiện giải trí quốc tế.

Khán giả có thể xem Adele: One Night Only qua gói Galaxy Play cao cấp, với 70.000 đồng mỗi tháng trên nhiều thiết bị, với âm thanh sống động chuẩn rạp. Người xem cũng có thể xem trên một thiết bị di dộng với gói Galaxy Play Mobile, giá 100.000 đồng trong 6 tháng.

Galaxy Play là nền tảng xem phim online, chuyên phát sóng các phim chiếu rạp mới, ăn khách như Bố già, Lật mặt: 48h, Mắt biếc, Chị chị em em... cùng gần 10.000 giờ phim có bản quyền, phim Hollywood, phim bộ Trung Quốc, Hàn Quốc, phim thiếu nhi, gia đình. Khán giả Galaxy Play được xem thêm kho phim bộ độc quyền do Galaxy Play tự sản xuất như Sugar Babby, Sugar Daddy, Chị mẹ học yêu, Bông hồng lửa.

Hà Thanh (Ảnh: CBS)