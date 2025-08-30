Galaxy Play chiếu loạt phim Việt trăm tỷ dịp Quốc khánh

Bộ tứ báo thủ phát sóng từ 1/9 trên nền tảng Galaxy Play, bên cạnh nhiều phim Việt trăm tỷ khác như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Nhà gia tiên, Làm giàu với ma...

Nổi bật trong dàn phim có Bộ tứ báo thủ - tác phẩm lên sóng dịp Tết 2025. Bộ phim thuộc thể loại hài - tâm lý, do Trấn Thành đạo diễn và đồng biên kịch, quy tụ dàn diễn viên Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân, Quốc Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Lê Giang... Câu chuyện xoay quanh bốn con người với số phận và tính cách khác nhau, bị cuốn vào những biến cố vừa hài hước vừa kịch tính. Bộ phim mang đến nhiều thông điệp về tình thân, tình bạn và lòng nhân ái.

Cảnh trong phim Bộ tứ báo thủ. Ảnh: Galaxy Play

Ngoài ra, Galaxy Play còn phát sóng nhiều phim trăm tỷ của điện ảnh Việt. Khán giả có thể theo dõi Bố già (top 1 doanh thu 2021), Nhà bà Nữ (top 1 doanh thu 2023), Mai (top 1 doanh thu 2024) cho đến những phim ăn khách khác như Nhà gia tiên, Chị dâu, Đèn âm hồn.

Galaxy Play còn mang đến tác phẩm về văn hóa - nghệ thuật như Em và Trịnh, Đất rừng phương Nam, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và sắp tới là Tử chiến trên không (từ 19/9)

"Tất cả cùng góp phần xây dựng Galaxy Play trở thành ngôi nhà phim Việt trăm tỷ, nơi khán giả có thể thưởng thức từ phim ăn khách đến phim nghệ thuật", đại diện nền tảng nói.

Galaxy Play trực thuộc Galaxy Entertainment & Education (GEE), cùng với Galaxy Studio - đơn vị sản xuất, phát hành và đầu tư nhiều dự án điện ảnh Việt. Mới đây, Galaxy Studio phát hành Mưa Đỏ - bộ phim đề tài lịch sử thu về hơn 200 tỷ (tính đến ngày 29/8).

Sự kết nối từ sản xuất, phát hành đến nền tảng xem phim trực tuyến giúp Galaxy Play xây dựng thương hiệu Việt tiên phong đồng hành điện ảnh Việt.

Dịp Quốc khánh, đơn vị giới thiệu combo "Tự do, Hạnh phúc". Khi đăng ký gói VIP 1 tháng, khán giả sẽ được tặng vé xem phim Mưa Đỏ tại rạp.

Hoài Phương