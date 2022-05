Galaxy M53 5G giá 12,5 triệu đồng

Thiết kế máy không khác so với trước, ngoài việc thay đổi màu sắc, với mặt lưng phẳng và cụm camera vuông quen thuộc. Máy sử dụng chất liệu nhám giúp chống bám vân tay tốt hơn. Điểm trừ so với các model cùng tầm là M53 vẫn dùng chất liệu nhựa và không có khả năng chống nước. Bù lại, máy nhẹ hơn, chỉ 173 gram so với mức 203 gram của điện thoại Xiaomi có cùng kích cỡ màn hình và dung lượng pin.