Galaxy M51 - smartphone cho giới trẻ mê online

Chơi game và streaming qua các nền tảng

Galaxy M51 cho hiệu suất chơi game mượt nhờ trang bị chip Qualcomm Snapdragon 730 tám nhân cùng RAM 8 GB đa nhiệm. Bộ vi xử lý sản xuất trên tiến trình 8nm tiên tiến, tốc độ xử lý 2.2 GHz còn biến Galaxy M51 trở thành một cỗ máy chơi game đáng chú ý. Các game nặng đòi hỏi đồ họa cao như PUBG hay LOL Mobile ở mức "max setting"... đều mang đến trải nghiệm chiến đấu sống động như thật với chế độ Game Booster.

Galaxy M51 là smartphone lý tưởng cho chơi game. Ảnh: Samsung.

Galaxy M51 còn phù hợp với người trẻ đam mê làm game streamer. Trong lĩnh vực này, sản phẩm là trợ thủ đắc lực với viên pin lớn 7.000mAh chưa từng có trên thị trường di động, hỗ trợ các streamer muốn online cả ngày.

Pin 7.000 mAh cho phép người dùng sử dụng trọn hai ngày, kể cả khi bật 4G hay Wi-Fi và chơi game online vốn hao pin. Trong một số thử nghiệm, Galaxy M51 có thể chơi game online liên tục hay streaming thâu đêm. Ngoài ra, điện thoại còn đi kèm sạc nhanh 25W, sạc đầy pin trong 115 phút và cho phép sạc ngược chia sẻ pin với thiết bị khác.

Xem video và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội

Theo "Think with Google", 71% người dùng trẻ dành hơn 3 tiếng mỗi ngày xem video trên di động và 51% lướt mạng xã hội. Các video ngày nay được đầu tư nội dung hơn, xu hướng clip ngắn giải trí cũng ngày càng sáng tạo khiến người dùng thích thú xem để giải trí, đặc biệt là khi mở trên màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inche Infinity-O. Độ phân giải FHD+ 1.080x2.400 pixel với mật độ điểm ảnh 393 ppi, sáng và sắc nét ngay cả khi xem trong bóng đêm.

Galaxy M51 phù hợp với các nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: Samsung.

Từ sở thích xem video, người cũng có thể trở thành những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, gia nhập cộng đồng 500 triệu người dùng của TikTok hay 2 tỷ người dùng của YouTube. Chiếc smartphone chính là trợ thủ đắc lực cho giới trẻ sáng tạo với bộ 5 camera tiên phong công nghệ kế thừa từ Galaxy A71.

Galaxy M51 trang bị ống kính chính độ phân giải 64 megapixel cao nhất tầm giá và khẩu độ f/1.8 hỗ trợ thu sáng, cho phép chụp ảnh chuyên nghiệp, quay video 4K sắc nét với tốc độ 30FPS ngay cả khi thiếu sáng. Bộ tứ ống kính phía sau còn trang bị camera góc cực rộng 12 megapixel, camera xóa phông 5 megapixel và camera macro 5 megapixel ... giúp video đa dạng nhiều góc quay nghệ thuật.

Galaxy M51 trang bị ống kính chính độ phân giải 64 megapixel. Ảnh: Samsung.

Camera selfie 32 megapixel sở hữu cảm biến Sony IMX616 và f/2.0 cũng cho phép quay video 4K. Cùng với đó là các chế độ quay phong phú Hyperlapse, Slow Mo và Super Steady... Riêng tính năng siêu chống rung (Super Steady), người dùng có thể quay cả video hành động chuyên nghiệp, bắt trọn các trào lưu video đậm chất cảm xúc nhịp đập thể thao.

Cả hai cụm camera sau và trước đều trang bị tính năng "Chụp Một Chạm", hỗ trợ chụp 10 ảnh tĩnh, ảnh gif động và quay 4 video đa góc nhìn, đa hiệu ứng... chỉ với một lần nhấn giữ 3-10 giây. Đối với các nhà sáng tạo nội dung, tính năng này rất hữu ích, cho phép chọn sản phẩm đẹp để đăng mạng xã hội.

Trợ thủ cho blogger du lịch, ẩm thực, thời trang

Smartphone ngày nay đã trở thành người bạn đồng hành và trợ thủ đắc lực cho giới trẻ trên mọi nẻo đường cũng như khía cạnh cuộc sống. Họ không chỉ online cả ngày, mà còn có thói quen chụp ảnh và chia sẻ mọi thứ thú vị với thế giới từ du lịch, ẩm thực, thời trang... trong thời đại 4.0. Chỉ với một chiếc Galaxy M51, không ít bạn trẻ còn có thể thử sức làm blogger chụp ảnh đẹp, viết đánh giá sâu.

Galaxy M51 đáp ứng nhu câu cầu của giới trẻ mê chụp ảnh với bộ 5 camera. Ảnh: Samsung.

Với bộ 5 camera có số "chấm" cao lại nhiều cảm biến mới kế thừa từ Galaxy A71, Galaxy M51 cho phép người dùng ghi lại những khoảnh khắc khám phá địa điểm đẹp, "check-in" quán ăn ngon, phối đồ cá tính như thần tượng... với độ phân giải cao sắc nét tải lên trang blog hay mạng xã hội. Đặc biệt, người dùng còn thể khám phá góc Chụp Cận Cảnh với camera macro độc quyền của Samsung, chụp siêu nét ở cự ly siêu gần 3-5 cm.

Cùng với đó là viên pin 7.000 mAh, khiến người dùng an tâm khi ngay cả những chuyến đi xa cũng có thể dùng điện thoại liên tục 3 ngày. Đại diện Samsung khẳng định Galaxy M51 trong tầm giá 10 triệu đồng có thể đáp ứng tối đa nhu cầu online chia sẻ khoảnh khắc và thể hiện chất riêng của người dùng trẻ.

Thanh Thảo