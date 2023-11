Galaxy Buds FE - tai nghe TWS giá rẻ nhất của Samsung

Khả năng chống ồn của Buds FE tốt so với mức giá. Nhờ wingtip giúp tai nghe bám chắc và ổn định, khả năng cách âm tốt hơn "đàn anh" Buds 2. Sản phẩm chỉ trang bị một driver thay vì hai như các phiên bản cao cấp. Samsung tập trung vào âm bass nhiều hơn do sản phẩm hướng tới người dùng trẻ thích dòng nhạc sôi động, chỉ kém Buds 2 ở khả năng tái tạo âm trung do ko có driver tweeter.