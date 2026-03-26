Galaxy A57 và A37 5G nâng cấp công nghệ camera, AI

Galaxy A57 và A37 5G nâng cấp khả năng chụp đêm, tích hợp công cụ AI, cải tiến thiết kế, hướng đến nhu cầu sáng tạo, xử lý nội dung nhanh của giới trẻ.

Bộ đôi Galaxy A57 và Galaxy A37 thuộc phân khúc điện thoại dành cho giới trẻ. Hai máy đều được trang bị cụm ba camera sau, gồm camera chính tích hợp chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera cận cảnh 5 megapixel. Hệ thống này đi kèm các thuật toán xử lý ảnh dựa trên AI, giúp cải thiện khả năng thu sáng, giảm nhiễu và giữ chi tiết khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Ở chế độ chân dung, thiết bị sử dụng công nghệ phân tách chủ thể bằng AI (AI Segmentation) để nhận diện người và hậu cảnh, từ đó tối ưu độ sâu và ánh sáng. Tính năng Best Face cho phép lựa chọn biểu cảm phù hợp sau khi chụp, hỗ trợ xử lý ảnh nhóm hiệu quả hơn.

Bên cạnh camera, Samsung tiếp tục tích hợp bộ công cụ Awesome Intelligence với một số nâng cấp đáng chú ý. Tính năng Circle to Search (Find the Look) cho phép người dùng khoanh vùng nội dung trên màn hình để tìm kiếm thông tin liên quan, hữu ích trong việc tra cứu sản phẩm hoặc hình ảnh. Trợ lý Gemini Live hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt, phục vụ các nhu cầu tra cứu, học tập và xử lý tác vụ hàng ngày.

Ngoài ra, các công cụ như xóa đối tượng (Object Eraser), tạo bộ lọc ảnh hay chuyển giọng nói thành văn bản giúp đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa và sáng tạo nội dung trực tiếp trên thiết bị.

Về thiết kế, hai thiết bị có độ mỏng khoảng 6,9 mm - mỏng nhất dòng Galaxy A từ trước đến nay. Máy dùng khung viền kim loại kết hợp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ ở cả hai mặt. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 và trang bị pin dung lượng 5.000 mAh.

Samsung cho biết dòng máy này hỗ trợ tới 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật trong 6 năm. Hệ thống bảo mật phần cứng Knox Vault tiếp tục được tích hợp để bảo vệ dữ liệu người dùng ở cấp độ thiết bị.

Với các nâng cấp tập trung vào camera lẫn AI, Galaxy A57 và A37 5G hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị di động có khả năng xử lý hình ảnh, tác vụ thông minh ngay trên máy.

