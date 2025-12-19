Galaxy A56 và A36 vào top 10 smartphone bán chạy toàn cầu

Samsung Galaxy A56 và A36 5G vào top 10 smartphone bán chạy nhất quý III/2025 nhờ các tính năng AI, hiệu năng ổn định trong tầm giá, theo số liệu Counterpoint Research công bố ngày 16/12.

Galaxy A56 và A36 5G lần lượt giữ vị trí thứ 8 và thứ 7 trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất hành tinh. Đây là lần hiếm hoi các sản phẩm di động Samsung góp mặt trong top 10 smartphone bán chạy nhất đều thuộc dòng A series. Theo đơn vị, điều này cho thấy sự chuyển hướng trong phong cách mua sắm của người tiêu dùng, nơi những sản phẩm sở hữu trải nghiệm thông minh, giá trị thiết thực, chất lượng ổn định với mức giá hợp lý sẽ được ưu tiên.

Nhiều tính năng AI

Với tầm nhìn "AI cho mọi người" (AI for All), Samsung là nhà sản xuất tích cực trong việc phủ sóng trải nghiệm AI đến mọi phân khúc sản phẩm. AI còn xuất hiện trên các sản phẩm dành cho giới trẻ, góp phần nâng cao hiệu suất cũng như sự thuận tiện trong học tập, giải trí. Bộ công cụ Awesome Intelligence (AI) trên Galaxy A56, A36 là minh chứng cho tầm nhìn nói trên, đồng thời cũng là yếu tố tạo nên khoảng cách giữa dòng sản phẩm này với các đối thủ cùng phân khúc.

Tính năng Circle To Search cho phép tìm nhanh thông tin sau thao tác khoanh tròn. Ảnh: Samsung

Hai thiết bị cho phép người trẻ chủ động lựa chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý ngay cả khi đã chụp xong nhờ tính năng Chọn ảnh chân dung đẹp nhất (Best Face). Ngoài ra, người dùng cũng có thể dùng Tạo bộ lọc (Create Filter) từ một tấm ảnh mẫu có sẵn mà không cần chỉnh thủ công từng thông số độ sáng, độ tương phản...

Đặc biệt, với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle To Search), thay vì gõ từ khóa theo cách thông thường, người trẻ chỉ việc giữ phím home, khoanh tròn vào đối tượng trên màn hình để tìm kiếm thông tin liên quan. Circle To Search đặc biệt hữu dụng khi Gen Z muốn tìm hiểu về một món phụ kiện để "cheap moment" cùng thần tượng, hoặc đơn giản là dịch nhanh một ngôn ngữ nào đó.

Trợ lý Gemini Live

Người trẻ luôn muốn lấp đầy 24 giờ bằng những trải nghiệm mới mẻ. Từ việc học ngoại ngữ mới, lên kế hoạch du lịch, vào bếp nấu ăn, tập thể thao... tất cả đều có thể thực hiện ngay tại nhà với sự hỗ trợ của Gemini Live. Bằng cách chia sẻ camera hoặc màn hình, Gen Z có thể giúp Gemini Live thấy rõ bối cảnh thực tế để đưa ra hướng dẫn hoặc lời khuyên mang tính cá nhân hoá.

Gemini Live giúp người trẻ học thêm kỹ năng mới mà không tốn kém chi phí. Ảnh: Samsung

Chẳng hạn khi muốn học nấu một món ăn mới, thay vì tự mày mò công thức trên mạng, người dùng có thể nhờ Gemini Live lên danh sách nguyên liệu, hướng dẫn các bước chế biến và theo sát thao tác trong từng công đoạn. Nếu muốn tối ưu hoá CV xin việc hay bài luận xin học bổng, người dùng có thể chia sẻ màn hình để Gemini Live xem và góp ý. Trong năm 2025, nhiều Gen Z đã tận dụng Gemini Live trên Galaxy A56, A36 để nâng cấp bản thân.

Thiết kế và độ bền

Là dòng điện thoại hướng đến giới trẻ nên Samsung đầu tư cho thiết kế của Galaxy A56 và A36. Viền màn hình mỏng hơn cho trải nghiệm thị giác ấn tượng, kết hợp cùng đảo camera hoàn toàn mới, tạo nên tổng thể phù hợp với giới trẻ. Màu sắc đa dạng trải dài đen, xám, trắng, xanh, hồng... mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách, cá tính.

Thiết kế của Galaxy A56, A36 phù hợp mọi phong cách. Ảnh: Samsung

Samsung còn cam kết hỗ trợ 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm. Điều này tạo nên sự ổn định và yên tâm cho người trẻ trong quá trình sử dụng lâu dài. Viên pin 5000 mAh cùng sạc nhanh 45W (sạc đầy 70% trong 30 phút) đảm bảo trải nghiệm liền mạch.

Thiết bị được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ sáng 1.200 nits, tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 15%... cho trải nghiệm game và xem phim cực đã.

Để giúp người trẻ khám phá và trải nghiệm Galaxy A56, A36, Samsung đang triển khai chuỗi hoạt động Awesome Immersive Tour tại nhiều hệ thống cửa hàng di động trên toàn quốc. Gen Z có thể trải nghiệm xin xăm và giải xăm cùng Gemini Live, hòa vào không khí sôi động của lô tô, chụp ảnh và nhận về rất nhiều phần quà khi đến tham gia hoạt động này. Từ ngày 15 đến 31/12, Samsung còn triển khai ưu đãi khi lên đời Galaxy A56, A36, bao gồm: thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 1 triệu, mua kèm tai nghe Buds Core giảm ngay 200.000 đồng cùng hàng trăm phần quà (mũ, buds core, túi).

(Nguồn: Samsung)