Galaxy A56 5G hỗ trợ người dùng học 'tài lẻ' với Gemini Live

Galaxy A56 5G kết hợp công cụ AI Gemini Live mang đến trải nghiệm học thêm ‘tài lẻ” như làm bánh, đồng thời giúp giới trẻ sáng tạo nội dung chia sẻ mạng xã hội.

Với giới trẻ, tài lẻ là yếu tố tạo dấu ấn cá nhân trong thế giới trực tuyến. Hát, nhảy, vẽ, chơi nhạc cụ hay làm bánh đều giúp thể hiện phong cách riêng, vừa có thể đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Samsung Galaxy A56 5G. Ảnh: Samsung

Galaxy A56 5G được Samsung định vị là thiết bị hỗ trợ giới trẻ trong quá trình tạo dấu ấn riêng nhờ tích hợp Gemini Live. Chẳng hạn, Gemini Live cung cấp hướng dẫn làm bánh hoa đậu xanh dịp Trung thu qua giọng nói, hình ảnh minh họa và video trực quan thay vì chỉ đọc công thức. Công cụ không chỉ đưa công thức cơ bản mà còn gợi ý cách xử lý tình huống như bột khô, màu chưa đều hay bánh cứng

Máy được trang bị camera 50 megapixel và camera trước HDR 10-bit, giúp người dùng ghi lại khoảnh khắc khi đang làm bánh. Thiết kế khung kim loại đạt chuẩn chống nước bụi IP67 giúp người dùng yên tâm sử dụng trong bếp.

Gemini Live hỗ trợ người dùng trong quá trình làm bánh. Ảnh: Samsung

Bên cạnh đó, Galaxy A56 5G còn mở rộng trải nghiệm AI với công cụ chỉnh sửa ản hỗ trợ loại bỏ chi tiết thừa hoặc tạo nền mới. Người dùng cũng có thể dùng các gợi ý sáng tạo của AI để làm video ngắn. Nhờ đó, trải nghiệm học làm bánh có thể trở thành chất liệu để sáng tạo nội dung. Nhờ chip Exynos 1580 và AI tích hợp, quá trình vừa học, vừa quay và biên tập diễn ra mượt mà.

Theo Samsung, sự kết hợp giữa Galaxy A56 5G và Gemini Live giúp Gen Z vừa học nhanh, thực hành dễ, vừa tự tin thể hiện cá tính. "Thiết bị giúp tạo trải nghiệm giao thoa giữa truyền thống và công nghệ, hỗ trợ người trẻ khẳng định dấu ấn cá nhân khi chia sẻ trên môi trường số", đại diện nhãn hàng nói.

Galaxy A56 5G hỗ trợ ghi hình, cung cấp thông tin hướng dẫn suốt quá trình làm bánh. Ảnh: Samsung

Galaxy A56 5G là máy tầm trung hướng đến giới trẻ. Máy đi kèm nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp GenZ như hồng cánh sen, xanh, đen xám. Máy có màn hình 6,7 inch, chạy OneUI 17, tích hợp bộ công cụ Galaxy AI rút gọn từ các dòng flagship để hỗ trợ công việc, sáng tạo.

Hoài Phương