Gala 'Tinh hoa gạo Việt': Thùy Tiên và dàn hoa hậu khoe sắc

Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Music One và dàn trống biểu diễn sáng tác của nhạc sĩ Đức Thịnh. Dàn trống và hình ảnh trống đồng hiện trên màn hình Led đem lại không khí sôi động, hào hùng. Qua loạt vũ đạo từ đơn giản đến phức tạp, âm nhạc dân gian, truyền thống..., các nghệ sĩ tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ - 50 con theo cha lên rừng, 50 con cùng mẹ xuống biển đến Quốc tổ Hùng Vương mở đất hay "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương"...

"Với ý nghĩa đó, TP HCM chào đón các vị khách quý đến với Việt Nam, TP HCM và Hội chợ Du lịch Quốc tế bằng chương trình 'Tinh hoa Gạo Việt'. Chương trình là lời chào của Việt Nam - điểm đến xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, an toàn và thân thiện - nơi du khách có thể 'sống trọn vẹn' trong từng khoảnh khắc của hành trình. Chương trình đêm nay cũng là lời chào của TP HCM - điểm đến sống động, trẻ trung, sắc màu, cởi mở, hứng khởi... gửi đến bạn bè, du khách quốc tế. Đây cũng là niềm hạnh phúc, hân hoan của chúng ta khi được gặp lại nhau sau đại dịch, cùng vững bước đi lên vì hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng", ông Mãi chia sẻ.

Gala "Tinh hoa Gạo Việt" là sự kiện mở đầu cho Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM lần thứ 16 năm 2022. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết Việt Nam khởi nguồn là một nước nông nghiệp. Theo đó, gạo không chỉ là nguồn lương thực chính yếu mà còn là một trong những cội nguồn của văn minh, văn hóa Việt Nam. Gạo xuất hiện trong nếp sống, thói quen, phong tục, tín ngưỡng; là hình bóng quê nhà, tình yêu đất nước, cội nguồn. Thực phẩm này còn hiện diện trong bữa ăn ngày thường, trong mâm cơm tưởng nhớ tổ tiên và những món ngon ngày hội; đi cùng người Việt qua những ngày bình dị cũng như khi bão giông, khi khốn cùng cũng như khi no ấm.

Nhiều khán giả nói xúc động khi ca sĩ Ngọc Mai thể hiện "Mẹ yêu con", nhạc phẩm nổi tiếng của Nguyễn Văn Tý. Họ hòa giọng với ca sĩ trong lời ru: 'A á ru hời ơ hời ru mẹ thương con có hay chăng/ Thương từ khi thai nghén trong lòng/ Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/ Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng/ A á ru hời ơ hời ru". Trước đó, NSƯT Quỳnh Hương thể hiện nhạc phẩm cải lương về mẹ.

The Lyricist trình diễn tiết mục múa "Vũ điệu nông dân", biên đạo Tiến sĩ Alexander Tú, hòa âm The Lyricist. Ảnh:Maison de Bil

Màn trình diễn mở đầu với lời giới thiệu hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về nỗi nhớ mẹ và những ký ức làng quê miền sông nước. Hình ảnh các bác nông dân với áo bà ba, nón lá nghiêng che, tần tảo ra đồng từ sáng sớm, tay thoăn thoắt gieo mạ, cấy lúa... khắc họa nên bức tranh đồng quê chân thực. Tiết mục do Tiến sĩ Alexander Tú biên đạo, hòa âm và trình diễn bởi The Lyricist.

19h10 The Lyricist trình diễn tiết mục "Vũ điệu nông dân"

19h20 Ca sĩ Ngọc Bích khuấy động với liên khúc 'Hello Ho Chi Minh City', 'Cùng nhau ta thắp sáng', 'Light it up'