Gala Startup Việt 2022 diễn ra ngày 14/12

Sự kiện công bố Top 5 và vinh danh quán quân Startup Việt 2022 sẽ diễn ra tại TP HCM chiều 14/12.

Sau khi vượt qua hàng trăm startup trong các vòng sơ loại và bình chọn, Top 20 Startup Việt 2022 bước vào Gala vinh danh tại TP HCM. Đây là những đại diện xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, thương mại điện tử, tài chính, nông nghiệp... dựa trên đánh giá từ ban giám khảo là chuyên gia đầu ngành và độc giả bình chọn.

Trong đó, năm đại diện có màn thể hiện thuyết phục trong vòng phỏng vấn, tổ chức cuối tháng 10, sẽ được hội đồng ban giám khảo xướng tên và tham gia phần pitching (trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư) ngay tại sân khấu Gala. Chất lượng của startup được đánh giá dựa trên các tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Đơn vị khởi nghiệp có ý tưởng hay, hữu ích và gắn liền với thực tiễn nhất sẽ trở thành quán quân.

Tép Bạc - quán quân Startup Việt 2020.

Dàn ban giám khảo đêm Gala quy tụ những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều năm chinh chiến và am hiểu thị trường gồm: ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; bà Nguyễn Quỳnh Trâm - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam; bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội đầu tư thiên thần Đông Nam Á; ông Nguyễn Thành Trung - Founder và CEO Sky Mavis; bà Lê Diệp Kiều Trang - Founder Alabaster; ông Bùi Thành Đô - Founder Partner và CEO của ThinkZone Ventures; ông Ngô Mạnh Cường - CEO của FPT Online.

Hai chủ đề cũng sẽ được trình bày trong chương trình là "Startup cần chuẩn bị gì trước kỷ nguyên công nghệ mới" và "Đồng hành cùng Startup Việt ra biển lớn". Đây sẽ là những chia sẻ hữu ích, mang đến cho doanh nghiệp mới những kiến thức để tồn tại và phát triển trong thời kỳ có nhiều biến động.

Một startup trình bày dự án của mình trước Ban giám khảo tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Gala Startup Việt 2022 mở đăng ký miễn phí. Đại diện các doanh nghiệp, độc giả quan tâm có thể đăng ký tại đây. Cổng ghi danh sẽ đóng khi nhận đủ số lượng.

Startup Việt 2022 là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Chương trình đã trải qua năm thứ sáu. Năm nay, chương trình có chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation". Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong Top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng. Năm 2020, Tép Bạc - đơn vị phát triển công nghệ thủy hải sản - giành ngôi vị cao nhất.

Hoài Phương