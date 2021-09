Gal Gadot đóng cảnh hành động cạnh The Rock, Ryan Reynolds

Minh tinh Gal Gadot vào vai nữ tội phạm ẩu đả với nhân vật của The Rock và Ryan Reynolds trong bom tấn “Red Notice”.

Ngày 2/9, Netflix tung teaser hé lộ nội dung phim, bắt đầu bằng cảnh Dwayne Johnson (The Rock) truy đuổi Ryan Reynolds ở một viện bảo tàng. Sau đó, hai nhân vật phối hợp để bắt Gal Gadot trong phòng trưng bày nghệ thuật.

Video cho thấy nhiều cảnh cháy nổ, rượt đuổi, bắn súng quen thuộc của thể loại hành động. Bối cảnh phim liên tục thay đổi từ bảo tàng Louvre ở Pháp đến Italy, từ trại giam mùa đông chuyển sang bãi biển mùa hè. Nhân vật của Ryan Reynolds thể hiện một số lời thoại hài hước, còn The Rock tìm cách quyến rũ Gal Gadot khi cả hai đang khiêu vũ để gài bẫy.

Teaser phim 'Red Notice' Teaser "Red Notice". Ban đầu tác phẩm được lên kế hoạch chiếu rạp, nhưng năm 2019 Netflix mua lại từ Universal để phát hành trực tuyến ngày 12/11. Video: Youtube Netflix

Chuyện phim xoay quanh John Hartley (Dwayne Johnson), đặc vụ FBI chuyên truy lùng những tên tội phạm cấp cao. Tầm ngắm hiện tại của Hartley là hai tên tuổi nổi tiếng: gã lừa đảo Nolan Booth (Ryan Reynolds) và cô nàng Sarah Black (Gal Gadot) chuyên trộm tác phẩm nghệ thuật. Nội dung chi tiết vẫn được giữ kín.

Với kinh phí 200 triệu USD, Red Notice là một trong những bom tấn đắt đỏ nhất của nền tảng streaming (xem phim trực tuyến). Phim thuộc thể loại hành động, giật gân, do Rawson Marshall Thurber đạo diễn và viết kịch bản. Anh từng cộng tác The Rock trong hai tác phẩm hành động Central Intelligence (2016) và Skyscraper (2018). Dàn diễn viên còn có: Ritu Arya (The Umbrella Academy), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Ivan Mbakop, Vincenzo Amato và Christopher Cocke.

Ryan Reynolds, Gal Gadot và The Rock (từ trái qua) sẽ đối đầu trong phim. Ảnh: Netflix

Gal Gadot năm 1985 tại Israel, mang trong mình bốn dòng máu (Czech, Ba Lan, Áo và Đức), đăng quang Hoa Hậu Israel 2004 khi 18 tuổi. Cô được biết đến với vai Gisele trong loạt phim Fast & Furious, nổi tiếng nhờ vai Wonder Woman trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC.

The Rock, tên thật Dwayne Johnson, sinh năm 1972, từng là đô vật nổi tiếng trước khi trở thành tài tử hàng đầu Hollywood. Ngôi sao gắn liền những vai cơ bắp trong nhiều phim hành động như The Scorpion King (2002), The Game Plan (2007), Fast Five (2011), G.I. Joe: Retaliation (2013), Hercules (2014), Rampage (2018)... Anh dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới hai năm qua do Forbes lập. Năm nay, The Rock gây chú ý khi đóng cặp Emily Blunt trong bom tấn Jungle Cruise của Disney ra mắt tháng 7.

Ryan Reynolds sinh năm 1976 tại Vancouver, Canada, có lối diễn đa dạng, đảm nhận được nhiều loại vai. Tài tử nổi tiếng qua các phim hành động như Blade: Trinity (2004), Green Lantern (2011), Deadpool (2016), 6 Underground (2019)... Năm ngoái, anh là nam diễn viên kiếm nhiều tiền thứ hai thế giới chỉ sau The Rock. Năm nay, Reynolds gây sốt với tác phẩm hành động hài Free Guy, thu về hơn 180 triệu USD khi ra mắt tháng 8.

Sơn Phước (Theo Screen Rant)