'Gái nhảy' Minh Thư tái xuất

Minh Thư, diễn viên phim "Gái nhảy", từ Mỹ về nước giữ vai trò sản xuất và đóng chính trong "Tình một đêm" sau 12 năm vắng bóng màn ảnh.

Sáng 17/3 tại TP HCM, Minh Thư cùng êkíp làm lễ khai máy phim chiếu mạng thể loại tâm lý xã hội, kể về cuộc đời truân chuyên của một cô gái. Diễn viên nói mong đợi về lần tái xuất khán giả. "Đêm qua, tôi chỉ ngủ được hai tiếng vì hồi hộp, không biết mọi việc trong ngày đầu quay có được thuận lợi hay không", diễn viên nói.

Diễn viên Minh Thư (phải) cùng các thành viên trong êkíp phim "Tình một đêm". Ảnh: Võ Sĩ Điều

Chị ấp ủ kịch bản vào năm 2019 nhưng vì Covid-19 xảy ra, kế hoạch sản xuất bị ngưng lại. Những năm qua, chị quay MV phát hành trên kênh YouTube và nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả. Nhiều người nhắn tin trên trang cá nhân, nhắc nhớ về những vai diễn gắn liền tên tuổi của chị như Hạnh trong Gái nhảy hay Nhung ở Lấy vợ Sài Gòn. "Việc khán giả vẫn còn yêu mến và quan tâm là một động lực rất lớn để tôi trở lại màn ảnh, hâm nóng 'lửa nghề'", Minh Thư nói.

Trong sáu tháng qua, chị bay từ Mỹ về TP HCM ba lần để casting diễn viên, họp cùng êkíp. Diễn viên nói không thể ở trong nước toàn tâm cho dự án vì có mẹ và con gái đang sống tại Mỹ. Ngoài ra, chị tự bỏ kinh phí đầu tư, không có nhà tài trợ. Minh Thư được dàn diễn viên, đạo diễn hỗ trợ, thậm chí bớt tiền thù lao để san sẻ.

Diễn viên không đặt nặng việc thu hồi vốn vì xem đây là dự án đánh dấu sự trở lại của chị với làng phim Việt. Lần này, Minh Thư về nước một tháng để quay xong Tình một đêm sau đó trở lại Mỹ tiếp tục công việc ca hát.

Diễn viên Minh Thư trong hậu trường buổi quay đầu tiên cho bộ phim do cô đóng chính và sản xuất. Ảnh: Võ Sĩ Điều

Chị cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại khi con gái, Bảo Ngọc, 17 tuổi, biết tự lập. Chị không gặp vất vả nhiều khi làm mẹ đơn thân vì chồng cũ hỗ trợ tài chính trong việc nuôi con. Thù lao đi hát và tiền cho thuê một số căn nhà ở TP HCM đủ cho chị trang trải cuộc sống ở Mỹ. Hàng ngày, Minh Thư đưa đón con đi học, đến các câu lạc bộ năng khiếu hoặc đi mua sắm. Sở thích của diễn viên là nấu ăn, làm vườn, du lịch và tụ họp bạn bè.

Nhiều năm qua, Minh Thư được một số người ngỏ ý làm quen, theo đuổi. Dù vậy, chị vẫn chưa tìm được người phù hợp để tiến tới mối quan hệ lâu dài nên chọn độc thân. "Có đôi lúc thấy trống trải nhưng tôi nhanh chóng gạt qua cảm xúc để dành thời gian tận hưởng niềm vui riêng bên con gái và mẹ", diễn viên nói.

Minh Thư sinh ra tại TP HCM, gia nhập vũ đoàn Kim Quy năm 1992. Năm 1995, chị lấn sân điện ảnh với vai chính trong Chân trời nơi ấy. Cùng năm, chị đoạt giải Hoa hậu Điện ảnh. Năm 2004, Minh Thư gây chú ý vai gái làng chơi tên Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Các bộ phim chị đóng gồm: Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Bí mật chôn vùi. Ngoài phim ảnh, Minh Thư cũng đi hát, chị từng là trưởng nhóm nhạc Sắc Màu. Năm 2004, chị gặp và yêu bạn trai kém sáu tuổi, quê gốc ở Hải Phòng. Năm 2012, cả hai chia tay. Chị một mình nuôi con gái Bảo Ngọc. Cuối năm 2013, diễn viên dẫn con gái sang Mỹ du học.

Hoàng Dung