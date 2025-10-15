Có mọi thứ nhưng mãi chưa tìm được bạn trai

Tôi 35 tuổi, xinh đẹp, biết hai ngoại ngữ, thu nhập cao, nhà và xe đều có, thế nhưng tôi vẫn chưa có một nửa yêu thương.

Tôi có nhiều người để ý nhưng chỉ sau một thời gian trò chuyện, tìm hiểu, lại không đi đến đâu. Người được hình thức thì hoàn cảnh gia đình quá phức tạp, không môn đăng hộ đối với nhà tôi.

Người có sự nghiệp ổn định thì lại ly dị vợ, nuôi hai con và hình thức dưới mức trung bình. Có người tôi thấy hợp, tìm hiểu xác định tiến đến hôn nhân thì sau một thời gian họ lại thể hiện tính gia trưởng, muốn tôi phải hỏi ý kiến trước khi làm việc gì đó, kiểu họ cần một người phụ nữ làm hậu phương, chăm lo việc gia đình chứ không phải luôn tìm cách làm giàu như tôi.

Trải qua nhiều cuộc tìm hiểu, tôi càng kỹ tính hơn, sợ mình chọn nhầm người lại thất bại trong hôn nhân. Vì thế, các bạn đã có gia đình hết rồi tôi vẫn độc thân. Ở tuổi của tôi, "cao chẳng tới, thấp không xong", rất khó để tìm một nửa của đời mình. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, làm sao để có được một người đàn ông phù hợp rồi tiến tới hôn nhân. Tuổi càng nhiều, chắc chắn cơ hội của tôi càng hẹp lại.

Thùy Linh