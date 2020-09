Gadget Inc và FUNiX hợp tác đào tạo và tuyển dụng

Theo thỏa thuận của hợp tác giữa hai bên, Gadget Inc sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng và cải tiến nội dung chương trình đào tạo, đồng hành cùng học viên FUNiX trong quá trình học tập. Doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ cử chuyên gia công nghệ thông tin tham gia làm mentor cho học viên; Tuyển dụng học viên học lập trình tại FUNiX đủ điều kiện đầu vào thực tập và làm việc tại công ty...

Sau thỏa thuận hợp tác, phía Gadget cam kết nhận 3 học viên FUNiX thực tập mỗi tháng, đồng thời dành không gian cho học viên FUNiX đến học tập và thực hành.

Ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX ký kết hợp tác với CEO Gadget Inc Giang Thiên Phú.

Đại diện Gadget Inc - CEO Giang Thiên Phú cho biết, Gadget Inc đang có nhu cầu tuyển dụng 100 nhân sự công nghệ thông tin chất lượng trong 3 tháng cuối năm và nỗ lực tìm kiếm các đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng. Đánh giá cao chất lượng đào tạo của FUNiX, ông Giang Thiên Phú kỳ vọng sẽ tìm kiếm được nhiều tài năng công nghệ từ đây. Hợp tác với FUNiX nằm trong kế hoạch phát triển nhân sự để Gadget Inc trở thành công ty công nghệ hàng đầu về chuyển đổi số.

CEO Gadget cho rằng mô hình hình đào tạo online của FUNiX yêu cầu người theo học chủ động học tập độc lập. Qua việc hợp tác với FUNiX, Gadget mong muốn tìm kiếm được nhiều tài năng công nghệ được đào tạo bài bản, chủ động trong học tập và làm việc.

"Chúng tôi ưu tiên nhân sự tinh nhuệ thay vì số lượng. Ngoài ra, Gadget Inc cần cộng sự có thái độ làm việc tận tâm, thái độ sống tích cực và đạo đức tốt. Mức đãi ngộ của Gadget Inc cho Fresher từ 5 - 10 triệu đồng một tháng; Dành cho Junior từ 10 - 25 triệu đồng một tháng và Senior từ 20 triệu đồng trở lên tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm cũng như tố chất của ứng viên", ông Giang Thiên Phú chia sẻ.

Trước đó, CEO Gadget đã gắn bó với FUNiX với vai trò mentor - chuyên gia công nghệ hướng dẫn sinh viên trực tuyến.

Ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng Gadget Inc. Ông Thành Nam kỳ vọng thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp học viên có môi trường học tập gắn với thực tiễn, những cơ hội việc làm hấp dẫn, giúp ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam khẳng định được bản thân trong ngành công nghệ thông tin .

Thành lập năm 2015, Gadget Inc đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh doanh dựa vào internet và công nghệ thông tin. Đến nay, công ty đã phát triển thành công các giải pháp ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại điện tử. Sản phẩm của Gadget gồm các ứng dụng tự động hoá quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP) tới các giải pháp R&D. Một số đối tác của công ty như: Tập đoàn Nexttech, ví điện tử Ngân Lượng, Học viện sáng tạo trẻ Teky, TopCV...

Quỳnh Anh