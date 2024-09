Gạch thủy tinh Lego chắc chắn như bêtông

MỹGạch thủy tinh mới được sản xuất bằng công nghệ in 3D, có thể liên kết với nhau như các khối Lego và tháo dỡ để tái chế nhiều lần.

Gạch thủy tinh có hình số 8, phù hợp với những cấu trúc cong. Ảnh: Ethan Townsend

Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển gạch thủy tinh in 3D có độ chắc chắn tương đương bêtông, New Atlas hôm 20/9 đưa tin. Evenline, công ty của MIT, đã phát triển máy in 3D đặc biệt có thể dùng thủy tinh nóng chảy làm nguyên liệu.

Trong quá trình in gạch, Michael Stern, nhà sáng lập Evenline, cùng các đồng nghiệp sử dụng thủy tinh soda-lime, loại vật liệu dùng trong đa số xưởng thổi thủy tinh. Theo nhóm kỹ sư, gạch thủy tinh có thiết kế hình số 8, phù hợp với những cấu trúc cong. Chúng cũng có hai chốt nhỏ dưới đáy để liên kết với nhau giống như các khối Lego.

Sau khi in gạch, nhóm kỹ sư đặt chúng vào máy ép thủy lực công nghiệp để kiểm tra xem chúng chịu được lực bao nhiêu. Kết quả, gạch thủy tinh bền chắc gần tương đương với các khối bêtông. Việc gạch cấu tạo từ nhiều lớp và có tính năng liên kết dưới đáy giúp chúng trở nên cứng chắc hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã xây một bức tường nhỏ bằng gạch để kiểm chứng. Bài nghiên cứu về quá trình phát triển và thử nghiệm gạch thủy tinh được xuất bản trên tạp chí Glass Structures and Engineering.

Loại gạch mới có nhiều lợi ích môi trường. Đầu tiên, chúng được làm từ thủy tinh tái chế. Thứ hai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng có thể được tháo dỡ và tái cấu trúc thành hình dạng mới. Cuối cùng, nếu không phù hợp với một dự án xây dựng, gạch thủy tinh có thể được nung chảy và in 3D thành hình dạng khác.

"Tôi rất hào hứng với việc mở rộng không gian thiết kế và sản xuất cho các vật liệu thách thức với đặc tính thú vị, ví dụ như thủy tinh với những đặc tính quang học và khả năng tái chế. Miễn là thủy tinh không bị nhiễm bẩn, bạn có thể tái chế nó gần như vô hạn", Kaitlyn Becker, phó giáo sư kỹ thuật cơ khí tại MIT, cho biết.

Thu Thảo (Theo New Atlas)