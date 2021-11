Gạch lưu trữ nhiệt năng

AustraliaGạch MGA được làm từ nhôm và than chì, có độ bền ước tính 30 năm và chứa nhiệt năng khoảng 1 kWh mỗi viên.

Erich Kisi xem xét gạch nhiệt năng ở Newcastle, Australia, tháng 10/2021. Ảnh: Reuters/Stefica Nicol Bikes

Nhóm kỹ sư tại Đại học Newcastle, Australia, được cấp bằng sáng chế cho loại vật liệu mới dùng để đóng thành gạch và lưu trữ nhiệt năng, Reuters hôm 27/10 đưa tin. Họ hy vọng sản phẩm này sẽ giúp chuyển đổi hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than.

Loại gạch mới mang tên Miscibility Gaps Alloy (MGA), được chế tạo từ nhôm, than chì và có thể lưu trữ năng lượng sản xuất từ các nguồn tái tạo. Độ bền ước tính của chúng là 30 năm. Mỗi viên gạch nặng khoảng 6 kg và chứa nhiệt năng khoảng 1 kWh. Kisi từ chối đưa ra mức giá dự đoán cho mỗi viên.

Theo Erich Kisi, nhà đồng sáng chế gạch nhiệt năng, nhóm nghiên cứu nảy ra ý tưởng về việc lưu trữ năng lượng khi đang nghiên cứu các bộ chuyển đổi phát xạ nhiệt - thiết bị tạo ra điện từ sức nóng.

"Nguyên liệu quan trọng nhất của viên gạch là các hạt nhôm giúp cung cấp nhiệt ẩn (sức nóng được hấp thụ hoặc giải phóng bởi một chất khi thay đổi trạng thái, ví dụ từ lỏng sang khí, trong khi nhiệt độ của chất đó không đổi). Chúng sẽ chảy ra rồi cứng lại hàng nghìn lần trong suốt vòng đời của viên gạch nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Chúng giữ được vị trí nhờ than chì. Chúng tôi có các cơ chế khác nhưng than chì là thành phần chính", Kisi nói.

Kisi là CEO của MGA Thermal, công ty sản xuất gạch MGA. MGA Thermal đang hợp tác với công ty E2S Power AG của Thụy Sĩ để sử dụng loại gạch mới trong việc cải tiến và chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà máy nhiệt điện than ở châu Âu. MGA có thể nhận năng lượng từ các nguồn tái tạo (như điện gió và điện mặt trời), lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt năng một cách rẻ và an toàn, sau đó sử dụng năng lượng này để chạy các turbine hơi nước trong nhà máy điện thay vì đốt than đá.

