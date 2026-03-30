Gạch kính - xu hướng vật liệu tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Xu hướng dùng gạch kính đang trở lại trong thiết kế nhà ở nhờ khả năng lấy sáng tự nhiên, cách nhiệt tốt và tạo điểm nhấn không gian hiện đại.

Khác với kính tấm, gạch kính được sản xuất dạng khối. Nhờ cấu trúc rỗng hoặc đặc hai lớp, vật liệu này giúp hạn chế bức xạ nhiệt trực tiếp, giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Theo KTS Hoàng Chương (25 DESIGN), gạch kính có thể kết hợp với hầu hết phong cách nội thất nếu được đặt đúng vị trí trong tổng thể. Trong phong cách hiện đại, gạch kính được sử dụng làm mảng tường lấy sáng, kết hợp bề mặt bê tông mài hoặc sơn trung tính.

Với không gian mang cảm hứng nhiệt đới, vật liệu này đi cùng cây xanh, gỗ tự nhiên để tăng hiệu quả khuếch tán ánh sáng. Ở phong cách industrial (công nghiệp), gạch kính đặt cạnh khung thép sơn tĩnh điện, tạo tương phản giữa chất liệu thô và bề mặt trong suốt.

"Yếu tố quan trọng không nằm ở phong cách, mà ở cách phân chia và kiểm soát diện tích sử dụng. Khi được bố trí đúng vị trí, gạch kính đóng vai trò điểm nhấn thay vì chỉ là vật liệu bổ trợ", KTS Hoàng Chương nhận xét.

Căn hộ 70 m2 phong cách Mid-century Modern tại TP HCM sau cải tạo sử dụng mảng tường gạch kính trong suốt cao sát trần thay thế vách ngăn cũ giữa phòng ngủ master và khu sinh hoạt chung. Ảnh: 25 DESIGN

Với nhà ống hẹp và thiếu mặt thoáng tại các đô thị, gạch kính thường được dùng để dẫn ánh sáng tự nhiên vào sâu không gian sống. Vật liệu này thường được dùng làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp, hoặc thay thế một phần tường bao mặt tiền.

Thực tế, nhiều công trình nhà phố diện tích 50-100 m2 sử dụng gạch kính tại cầu thang hoặc cuối hành lang để tăng độ sáng cho lõi giữa nhà. Với nhà có giếng trời, vật liệu này được dùng làm lớp vách bao quanh nhằm khuếch tán ánh sáng đều hơn.

Mảng tường gạch kính cong được xây từ hơn 3.000 viên gạch thủy tinh, giúp ánh sách tự nhiên khuếch tán đều khắp khu vườn nhiệt đới của ngôi nhà phố 3 tầng ở Vĩnh Long. Ảnh: MinqBui

KTS Hoàng Chương cho biết, khi kết hợp với bê tông, gỗ hoặc kim loại, gạch kính cần được xác định vai trò chủ đạo hoặc thứ cấp. Trường hợp chọn gạch kính làm mảng chính, gia chủ nên giới hạn số lượng vật liệu đi kèm để tránh rối mắt.

Giải pháp thường được KTS áp dụng là đặt gạch kính liền kề một loại vật liệu duy nhất. Ví dụ, mảng gạch kính bao quanh bởi tường gạch xây trát phẳng, hoặc đặt cạnh một hệ vách gỗ. Cách làm này giúp tạo khung nền rõ ràng, đồng thời giữ được trọng tâm thị giác.

Trong không gian nhỏ, việc lạm dụng quá nhiều mảng gạch kính có thể gây cảm giác phân mảnh. KTS lưu ý chỉ sử dụng gạch kính ở những vị trí thực sự cần lấy sáng hoặc tạo nhịp điệu không gian.

Dù có ưu điểm về ánh sáng và thẩm mỹ, gạch kính không phải loại vật liệu phù hợp với mọi công trình. Gia chủ cần đánh giá nhu cầu sử dụng, mức độ riêng tư, hướng nắng và mật độ xây dựng xung quanh khi quyết định sử dụng loại vật liệu này. Nếu công trình có nhiều cửa sổ hoặc mặt thoáng lớn, việc bổ sung gạch kính có thể làm mất cân bằng tổng thể.

Kệ tivi thấp và tường gạch kết hợp kính tạo điểm nhấn vừa đủ cho phòng khách của căn hộ 75 m2 tại TP HCM. Ảnh: Nam Võ

So với nhiều vật liệu hoàn thiện khác, chi phí gạch kính ở mức trung bình, từ vài chục nghìn đồng một viên, tùy kích thước và xuất xứ. Tổng chi phí thi công phụ thuộc diện tích mảng tường và giải pháp kết cấu đi kèm.

Về độ bền, gạch kính được sản xuất dạng đúc nguyên khối nên có khả năng chịu lực tốt. Trong trường hợp rơi từ độ cao khoảng 3 m trở xuống, viên gạch thường nứt mẻ thay vì vỡ vụn. Tuổi thọ vật liệu cao nếu thi công đúng kỹ thuật.

Bề mặt gạch có độ trong suốt nên dễ lộ bụi bẩn. Tuy nhiên, việc vệ sinh chúng khá đơn giản, chủ nhà cần lau bằng khăn mềm và nước sạch. Gia chủ không nên sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm biến đổi màu sắc hoặc ảnh hưởng bề mặt kính.

Khâu thi công cũng cần được gia chủ lưu ý. Gạch kính đòi hỏi tay nghề thợ chính xác để đảm bảo liên kết và chống thấm, mạch vữa phải xử lý cẩn thận nhằm tránh nứt gãy sau thời gian sử dụng.

Theo KTS Hoàng Chương, vấn đề bám bẩn hoặc xuống màu ít xảy ra nếu gạch kính được lắp đặt trong nhà, hạn chế tiếp xúc trực tiếp mưa nắng. Với mảng ngoài trời, gia chủ cần tính toán thêm mái che hoặc giải pháp thoát nước để tăng độ bền, thẩm mỹ lâu dài cho ngôi nhà.

Bích Phương