GAC Việt Nam tung ưu đãi dịp đầu năm

Hai mẫu GAC M8 và GS 8 được hãng áp dụng ưu đãi trả góp từ 16 triệu đồng một tháng, kèm đặc quyền "7-7-7" cho người mua xe, áp dụng trong tháng 1.

GAC Việt Nam tung chương trình ưu đãi "Cùng GAC đón xuân như ý", áp dụng cho toàn bộ các phiên bản của bộ đôi MPV cỡ lớn M8 và SUV 7 chỗ GS8, tại hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc.

Cụ thể, mẫu GAC M8 có chi phí trả góp từ 22 triệu đồng một tháng, GS8 trả góp từ 16 triệu đồng một tháng. Ưu đãi này được GAC Việt Nam thực hiện thông qua các đối tác tài chính VP Bank và Public Bank, có các gói vay linh hoạt với thời gian dài. "Quy trình xét duyệt nhanh chóng, đa dạng phương thức trả góp từ đối tác tài chính sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, kế hoạch tài chính cá nhân trong ngắn hạn cũng như dài hạn", đại diện GAC Việt Nam nói.

Mẫu MPV cao cấp GAC M8 tại Việt Nam. Ảnh: GAC

Ngoài gói hỗ trợ tài chính, chương trình của hãng này còn dành trọn bộ ưu đãi "7-7-7", gồm các đặc quyền: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm cứu hộ miễn phí 24/7 và 7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ.

Hai dòng xe trong chương trình ưu đãi

GAC M8 thuộc phân khúc MPV cỡ lớn, định vị cao cấp và hướng đến nhóm khách doanh nhân, đề cao hình ảnh và trải nghiệm di chuyển khác biệt. Ngoại thất gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, gồm những thanh chrome dọc kéo dài từ capô xuống cản trước. Đèn chiếu sáng được hãng đặt tên Awakening Eye, lấy cảm hứng từ "ánh mắt vua sư tử", khả năng tự động điều chỉnh thích ứng, đèn chờ dẫn đường...

Nội thất GAC M8. Ảnh: GAC

Nội thất tạo điểm nhấn với hàng ghế thứ hai kiểu độc lập, tích hợp chức năng massage, làm mát, sưởi, hệ thống lọc không khí và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao. Xe dùng động cơ tăng áp 2.0 và hộp số tự động 8 cấp Aisin. Hệ thống túi khí trong M8 được hãng đặt tên "ma trận" với khả năng tối ưu 360 độ, kết hợp gần 20 tính năng an toàn như: hỗ trợ đỗ xe tự động FAPA, trợ lái nâng cao ADAS...

Ở phân khúc SUV 7 chỗ là mẫu GAC GS8, điểm nhấn ngoại thất là lưới tản nhiệt crôm hình chữ V, đèn chiếu sáng dạng kép, bộ mâm hợp kim 20 inch. Xe dùng động cơ tăng áp 2.0 công suất 248 mã lực và sức kéo 400 Nm, kết hợp hộp số tự động Aisin 8 cấp. Xe dùng nền tảng khung gầm Megastar được GAC phát triển riêng, hệ thống treo độc lập và công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS.

Thiết kế GAC GS8. Ảnh: GAC

Khoang cabin sử dụng vật liệu cao cấp, màn hình kép cỡ lớn, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu SUV của GAC sở hữu đa dạng công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái thông minh, giúp nâng trải nghiệm vận hành trong nhiều tình huống thực tế.

Tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500 với 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023, kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ôtô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.

(Nguồn: GAC Việt Nam)