GAC Motor tung ưu đãi dịp kỷ niệm một năm

Ba dòng xe chủ lực của GAC được áp dụng chính sách tài chính linh hoạt, trả góp 9-22 triệu đồng một tháng, kết hợp đặc quyền "7-7-7" trong tháng 8.

Chương trình ưu đãi cho ba dòng xe M8, GS8 và M6 Pro được GAC Motor áp dụng nhân kỷ niệm 1 năm thương hiệu chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, GAC M6 Pro là dòng xe có mức giá dễ tiếp cận nhất, chi phí trả góp từ 9 triệu đồng một tháng, giá từ 699 triệu đồng. Dòng GS8 có chi phí trả góp từ 16 triệu đồng một tháng, giá từ 1,269 tỷ đồng và GAC M8 trả góp từ 22 triệu đồng một tháng, giá từ 1,699 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

GAC Motor Việt Nam cũng tặng kèm khách bộ đặc quyền hậu mãi "7-7-7" gồm: 7 năm bảo hành chính hãng, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ. Chương trình này được áp dụng tại hệ thống đại lý GAC trên toàn quốc trong tháng 8.

Đại diện GAC Motor Việt Nam và khách mời tại lễ ra mắt đại lý mới nhất ở Bình Tân, TP HCM. Ảnh: GAC

Trong tháng 8, đại lý 3S uỷ quyền mới nhất GAC Motor Bình Tân được khai trương tại địa chỉ 59J Võ Văn Kiệt, An Lạc (TP HCM). Đây là đại lý thứ 11 trong hệ thống của hãng này, trong mục tiêu mở rộng lên 20 đại lý trong năm 2025.

Ba dòng xe GAC Motor tại Việt Nam

Tại Việt Nam, GAC Motor hiện phân phối chính hãng ba dòng xe gồm M8, M6 Pro và GS8.

Mẫu MPV cỡ lớn M8 có ngoại thất gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, gồm những thanh chrome dọc kéo dài từ capô xuống cản trước. Đèn chiếu sáng được hãng đặt tên Awakening Eye, lấy cảm hứng từ "ánh mắt vua sư tử", khả năng tự động điều chỉnh thích ứng, đèn chờ dẫn đường...

MPV cỡ lớn GAC M8. Ảnh: GAC

Nội thất tạo điểm nhấn với hàng ghế thứ hai kiểu độc lập, tích hợp chức năng massage, làm mát, sưởi, hệ thống lọc không khí và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao. Xe dùng động cơ tăng áp 2.0 và hộp số tự động 8 cấp Aisin. Hệ thống túi khí trong M8 được hãng đặt tên "ma trận" với khả năng tối ưu 360 độ, kết hợp gần 20 tính năng an toàn như: hỗ trợ đỗ xe tự động FAPA, trợ lái nâng cao ADAS...

Ở phân khúc SUV là mẫu GAC GS8, với điểm nhấn ngoại thất là lưới tản nhiệt crôm hình chữ V, đèn chiếu sáng dạng kép. Xe dùng động cơ tăng áp 2.0 công suất 248 mã lực và sức kéo 400Nm, kết hợp hộp số tự động Aisin 8 cấp. Xe dùng nền tảng khung gầm Megastar được GAC phát triển riêng, hệ thống treo độc lập và công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS.

Mẫu SUV GAC GS8. Ảnh: GAC

Khoang lái tạo điểm nhấn với màn hình kép kích thước 12,3 inch, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cách âm được hãng đầu tư chỉn chu.

M6 Pro thuộc phân khúc MPV cỡ trung, bản GL trang bị động cơ tăng áp 1.5 kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, công suất 174 mã lực, cho mức tiêu hao nhiên liệu 7,2 lít/ 100 km, theo công bố của hãng. Xe có kích thước dài, rộng và cao 4.793 × 1.857 × 1.765 (mm) và bộ vành 18 inch. Điểm nhấn ngoại thất có mặt ca lăng khoẻ khoắn, đèn LED ma trận, đèn hậu 230 điểm LED.

MPV cỡ trung GAC M6 Pro. Ảnh: GAC

Nội thất M6 Pro có cụm màn hình kép, điều hòa hai vùng tự động với ba chức năng: lọc bụi mịn PM 1.0, lọc không khí công nghệ plasma và cảm biến đo chất lượng không khí. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, gói an toàn ADAS...

Tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500 với 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023, kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ôtô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.

(Nguồn: GAC Motor Việt Nam)