Gabon loại Aubameyang, giải tán ban huấn luyện

Toàn thua ba trận và bị loại từ vòng bảng Cup châu Phi 2025 (AFCON), chính phủ Gabon đình chỉ toàn bộ đội tuyển, loại đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang và sa thải HLV trưởng cùng ban huấn luyện.

Gabon là đội thứ hai rời giải sau hai trận thua liên tiếp ở vòng bảng (Cameroon 0-1, Mozambique 2-3). Ở lượt cuối, họ dẫn trước đương kim vô địch Bờ Biển Ngà 2-0 nhưng để thua ngược 2-3, khép lại chiến dịch vòng bảng với ba trận toàn thua.

Đội hình xuất phát của Gabon trong trận thua Bờ Biển Ngà 2-3 ở lượt cuối vòng bảng Cup châu Phi 2025. Ảnh: AP

Ngay sau đó, Chính phủ Gabon ra quyết định mạnh tay với hàng loạt biện pháp kỷ luật nghiêm khắc. Theo thông báo phát trên truyền hình quốc gia, toàn bộ đội tuyển bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn, sa thải HLV Thierry Mouyouma cùng ê-kíp trợ lý, hai cầu thủ Pierre-Emerick Aubameyang và Bruno Ecuele Manga thì bị loại khỏi danh sách triệu tập.

Bộ trưởng Thể thao Gabon Simplice-Desire Mamboula cho biết các quyết định được đưa ra sau màn trình diễn đáng hổ thẹn của đội tuyển, đi ngược lại những giá trị đạo đức và tính nêu gương mà quốc gia theo đuổi. Chính phủ đồng thời yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Gabon (FEGAFOOT) chịu trách nhiệm đầy đủ.

Aubameyang và Ecuele Manga từng đeo băng đội trưởng trong hai trận đầu của Gabon tại giải. Aubameyang dự AFCON trong bối cảnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương từ khi còn khoác áo Marseille, làm dấy lên tranh cãi giữa CLB và liên đoàn bóng đá Gabon về tình trạng thể lực của anh. Trên mạng xã hội, tiền đạo 36 tuổi phản hồi rằng "vấn đề của đội tuyển sâu xa hơn nhiều so với cá nhân tôi".

Pierre-Emerick Aubameyang ngả người dứt điểm trong trận gặp Mozambique ngày 28/12/2025. Ảnh: AFP

Vài giờ sau thông báo ban đầu, chính phủ Gabon có dấu hiệu rút lại tuyên bố, song chưa rõ các biện pháp kỷ luật có tiếp tục được thực thi hay không.

Theo quy định của FIFA, sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động của các liên đoàn bóng đá quốc gia có thể dẫn đến án phạt, khiến tương lai của Gabon và sự nghiệp quốc tế của Aubameyang trở nên bất định.

Ngoài thành tích yếu kém, hành trình AFCON của Gabon còn rối ren bởi những bất đồng liên quan đến việc sử dụng Aubameyang và chỉ trích chiến thuật của HLV Mouyouma. "Chúng tôi dự AFCON, không phải trại hồi phục", nhà cầm quân này từng phản ứng trước sự can thiệp từ phía Marseille.

Gabon là một trong ba đội, bên cạnh Botswana và Guinea Xích đạo, rời AFCON mà không giành được điểm nào.

Vòng 1/8 AFCON 2025 đã xác định được đủ tám cặp, gồm Mali - Tunisia, Senegal - Sudan, Ai Cập - Benin, Bờ Biển Ngà - Burkina Faso, Nam Phi - Cameroon, Morocco - Tanzania, Algeria - DR Congo, Nigeria - Mozambique. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 3/1 đến 5/1.

AFCON 2025, giải vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 35 do Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tổ chức, diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026. Morocco được chọn làm chủ nhà, đánh dấu lần thứ hai quốc gia Bắc Phi này đăng cai AFCON, sau kỳ giải năm 1988.

AFCON 2025 là lần đầu tiên giải đấu diễn ra trong dịp Giáng sinh và năm mới, thay vì khung thời gian quen thuộc vào mùa hè hoặc đầu năm. Nguyên nhân đến từ việc FIFA mở rộng Club World Cup lên 32 đội và xếp lịch thi đấu vào tháng 6-7/2025, buộc CAF phải điều chỉnh thời gian tổ chức AFCON để tránh xung đột. Việc thay đổi lịch còn chịu tác động từ hệ thống thi đấu châu Âu, khi UEFA Champions League mùa 2025-2026 được mở rộng và bổ sung các trận đấu vào cuối tháng 1.

Hồng Duy (theo ESPN)