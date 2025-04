Gã trộm ngụy trang, xóa dấu vết nhưng không thoát

An GiangBị công an truy bắt về hành vi trộm xe, Đoàn Hoàng Đô, 30 tuổi, ngụy trang thành nông dân, trộm xe máy khác để đánh lạc hướng các trinh sát nhưng không thoát.

Ngày 15/4, Đô bị Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đoàn Hoàng Đô khi trộm xe máy ở xã Hòa An, tẩu thoát về xã Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trước đó, trưa 14/4, người dân xã Hòa An trình báo bị mất trộm xe máy, nghi can tẩu thoát về hướng xã Hòa Bình. Công an tổ chức vây bắt, phát hiện Đô có biểu hiện nghi vấn, yêu cầu kiểm tra thì anh ta chạy vào nhà dân lẩn trốn.

Nghi can này trộm quần áo, ngụy trang thành người địa phương, trốn trong vườn xoài. Bị công an bao vây, Đô bỏ xe máy, trộm một chiếc xe khác, đang dựng trước nhà dân.

Trên đường bỏ chạy, Đô còn trộm 3 bao đựng túi nylon (dùng bọc nông sản, trị giá 2,7 triệu đồng) rồi ngụy trang như nông dân đang đi làm.

Đoàn Hoàng Đô sau đó thay quần áo, trộm xe máy khác song không thể thoát. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tuy nhiên, ngay sau đó các trinh sát phát hiện Đô, khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đô khai nhận hành vi.

Ngọc Tài