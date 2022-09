Gã trai chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi đêm một mình

Hà NộiHoàng Tuấn Anh, 29 tuổi, chọn nạn nhân là phụ nữ đi một mình vào ban đêm để dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Ngày 19/9, Tuấn Anh đang bị Công an huyện Đông Anh tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, đêm 8/9, Tuấn Anh đi xe máy dọc các quãng đường vắng ở bờ đê quận Long Biên và huyện Đông Anh tìm người sơ hở để gây án. Khi đến gần UBND xã Vĩnh Ngọc, Tuấn Anh cướp giật điện thoại di động của người phụ nữ đi xe máy một mình. Vài giờ sau, anh ta lại cướp một điện thoại khác nhưng bất thành.

Tuấn Anh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 21h15 ngày 10/9, Tuấn Anh tiếp tục đi gây án. Khi thấy người phụ nữ đi xe máy một mình ở khu cầu chui thuộc thôn Lại Đà, anh ta phóng xe máy lên chặn đầu. Tuấn Anh sau đó dùng dao nhọn dí vào cổ khống chế để cướp điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu rồi tẩu thoát. Điện thoại cướp được, anh ta mang bán lấy 5 triệu đồng.

Tuấn Anh khai đã gây ra 5 vụ cướp tài sản và nạn nhân đều là phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm.

Công an huyện Đông Anh khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ, cần hạn chế đi lại vào ban đêm ở những khu vực đường vắng. Khi không may gặp cướp có hung khí, bị hại cần cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách đảm bảo an toàn, nhanh chóng đến công an nơi gần nhất để trình báo.

Phạm Dự