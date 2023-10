Gạ thiếu nữ 'chat sex' rồi tống tiền

TP HCMTrần Thanh Sang, 43 tuổi, làm quen nhiều thiếu nữ qua mạng, lừa tham gia "chat sex" để tống tiền.

Ngày 13/10, Sang bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP HCM) phối hợp Công an quận 8 bắt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Qua rà soát và theo tố giác của một thiếu nữ ở quận 8, Phòng PA05 phát hiện một số người sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân "chat sex", nhằm thu thập ảnh nóng, clip khỏa thân...

Nhà chức trách sau đó xác định Sang, nhà huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, có hành vi tống tiền thiếu nữ này.

Sang khai qua mạng xã hội đã làm quen nhiều thiếu nữ, trẻ em. Anh ta dụ dỗ đối phương "chat sex", chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm... Sang lưu các dữ liệu này sau đó đe dọa, ép tiếp tục gửi ảnh, clip và chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán lên mạng.

Khám nhà nghi can này, cảnh sát tìm thấy nhiều điện thoại chứa hình ảnh nhạy cảm. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vì cho rằng Sang có thể đã thực hiện nhiều vụ tống tiền tương tự.

Quốc Thắng