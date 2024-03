Gã sát thủ săn tình trong hộp đêm

MỹGeorge Russell, kẻ giết người hàng loạt ở Washington, dành nhiều thời gian tạo dáng kỳ quặc cho thi thể các nạn nhân nữ với mục đích hạ nhục họ.

Sáng 23/6/1990, khi đi đổ rác như thường lệ, nhân viên cửa hàng McDonald's ở Bellevue, Washington chợt nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ trong thùng rác. Nhận ra đó là thi thể của một phụ nữ, anh ta vội gọi 911.

Tại hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân đã tử vong. Thi thể không có vết đạn hay vết đâm nào, nhưng được tạo dáng kỳ quặc.

"Ai đó đã mất khá nhiều thời gian để sắp đặt thi thể. Tôi thấy có một nắp cốc cà phê cỡ lớn che mắt phải của cô gái. Một chân vắt chéo lên chân kia, hai tay khoanh trước bụng và cầm một quả thông", thám tử John Hansen thuộc Sở Cảnh sát Bellevue nói.

Theo cảnh sát, nạn nhân không bị giết ở sau cửa hàng McDonald's mà bị vứt ở đó sau khi chịu đánh đập dã man. Thủ phạm sau đó xâm hại thi thể nạn nhân, chi tiết này khiến các điều tra viên chú ý.

"Việc hành hạ nạn nhân sau khi chết và dành nhiều thời gian ở cùng thi thể không phải là điều phổ biến", thám tử John Hansen cho biết.

Nạn nhân được xác định là Mary Ann Pohlreich, làm việc tại một công ty sản xuất thiết bị y tế. Bạn bè nói Mary thích đi chơi hộp đêm và tin rằng cô đã đến một địa điểm yêu thích của họ vào đêm bị sát hại. Chủ hộp đêm xác nhận và cho biết ví và xe của Mary bị bỏ lại ở đó. Cảnh sát nhận định cô bị ép buộc rời đi.

Bảy tuần sau, một vụ giết người gây sốc khác xảy ra cách nơi Mary được tìm thấy hơn 3 km.

Sáng 9/8, Carol Beethe, 35 tuổi, nhân viên pha chế hộp đêm, được con gái phát hiện tử vong trên giường do bị đánh vào đầu. Nạn nhân chỉ đi một đôi giày cao gót màu đỏ, thi thể bị làm nhục và tạo dáng.

Đến ngày 31/8 tại Kirkland, Washington, cách Bellevue 8 km, một phụ nữ trẻ bị sát hại trong phòng ngủ. Cổ họng bị nhét đồ vật và trên tay là cuốn sách tên "Niềm vui tình dục".

Nạn nhân được xác định là Andrea "Randi" Levine, 24 tuổi. Cô thường lui tới một số hộp đêm giống hai nạn nhân trước đó. Khám nghiệm tử thi tiết lộ một manh mối: Chiếc nhẫn Andrea luôn đeo đã bị tháo ra trong vụ tấn công. Điều tra viên cho rằng có thể tìm ra hung thủ nếu tìm thấy chiếc nhẫn.

Từ trái qua: Mary Ann Pohlreich, Carol Beethe và Andrea "Randi" Levine. Ảnh: TCH

Sau ba án mạng với nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhận định đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt và cần tìm ra thủ phạm trước khi hắn tiếp tục gây án.

Ngày 12/9, Robyn Oldenburg, sống ở Bellevue, đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến du lịch thì nghe thấy âm thanh lạ giống như tiếng gõ mạnh vào cửa sổ. Cô cho rằng nghe lầm, nhưng sau đó tiếng động lại tiếp diễn.

Thấy sợ hãi, Robyn nghe theo trực giác và gọi cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện lưới chống trộm ở cửa nhà Robyn đã bị mất.

Cảnh sát xác định nghi phạm định đột nhập nhà Robyn là một người đàn ông lái xe bỏ chạy ngay khi họ xuất hiện. Qua biển số xe, hắn bị truy ra là George Russell, 32 tuổi, đang có lệnh bắt giữ vì mạo danh cảnh sát.

Sau khi George bị bắt, Robyn cho biết bị sốc vì quen biết hắn và có ấn tượng về George là chàng trai vui vẻ, thú vị.

Theo hồ sơ, trong suốt thời niên thiếu, George nhiều lần vi phạm pháp luật, chủ yếu là trộm cắp. Hắn thường xuyên lui tới các hộp đêm để tìm kiếm bạn tình.

George Russell khi bị bắt. Ảnh: Oxygen

Khi thẩm vấn, George phủ nhận sát hại những người phụ nữ và từ chối cung cấp mẫu ADN hoặc mẫu tóc. Cảnh sát không có bằng chứng vật lý nào kết nối hắn với các vụ án mạng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tìm được nhân chứng đã nhìn thấy Mary ở câu lạc bộ vào đêm cô bị hại. Nhân chứng nói cũng nhìn thấy George rời đi cùng một phụ nữ, nhưng không thể chắc chắn có phải là Mary hay không. Tuy nhiên, nhân chứng nhớ rằng đêm đó George đến câu lạc bộ với một người bạn.

Cảnh sát nhanh chóng lần ra người bạn này. Anh ta thừa nhận đêm đó George đề nghị mượn xe tải để đưa một cô gái về nhà. Sáng hôm sau, khi trả xe, George nói phải đem xe đi rửa sạch vì cô gái nôn ra sàn. Tuy nhiên người bạn nhớ rõ trong xe có mùi như máu.

Cảnh sát thu chiếc xe tải và tìm thấy vết máu của Mary bên trong. Sợi thảm trong xe giống những sợi vải được phát hiện xung quanh thi thể Mary. Đồng thời, đội điều tra lần ra chiếc nhẫn bị mất tích của Andrea sau khi phỏng vấn các đồng nghiệp của George. Họ được biết ngay sau án mạng, George tặng chiếc nhẫn làm quà cho một phụ nữ hắn đang hẹn hò. Sau khi lấy lại chiếc nhẫn, cảnh sát xác định nó thuộc về Andrea.

Trên phiên tòa xét xử George vào năm 1991, bên công tố sử dụng các bằng chứng xét nghiệm ADN qua tóc, tinh dịch và vết máu. John Douglas, nhà hành vi học nổi tiếng của FBI, làm chứng về việc tìm ra một khuôn mẫu điển hình trong các vụ hãm hiếp và giết người, và khung thời gian gần nhau của cả ba vụ án đều chỉ ra một thủ phạm.

George bị buộc tội giết ba phụ nữ, dẫu có ít bằng chứng trong vụ sát hại Carol. Hắn bị tuyên có tội vào ngày 18/10/1991 và nhận hai bản án tù chung thân cộng thêm 29 năm tù.

Vụ án của George Russell được kể lại trong cuốn sách Charmer: A Ladies' Man and his Victims (1995), phim tài liệu The New Detectives: Stranger than Fiction, Mark of a Killer: The Charmer, Murder by Numbers: The Eastside Killer.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)