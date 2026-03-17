Gà rán Bonchon thúc đẩy mở rộng nhượng quyền

Giai đoạn 2026-2030, Bonchon Việt Nam đẩy mạnh mở rộng nhượng quyền trên toàn quốc với mô hình đầu tư linh hoạt, hướng đến tối thiểu 50 chi nhánh mới.

Theo đại diện thương hiệu, Bonchon năm qua không mở rộng cửa hàng ồ ạt mà tập trung vào nền tảng cốt lõi như tối ưu vận hành và chất lượng dịch vụ. Điều này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng chọn lọc và bền vững hơn trong các năm tới. Chiến lược trọng tâm là ưu tiên chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chất lượng trước khi đẩy mạnh mở rộng quy mô.

Cụ thể, từ năm 2026, hệ thống sẽ được rà soát đồng bộ giữa các chi nhánh, cải thiện tốc độ ra món và tối ưu quản lý tồn kho, giúp tăng tính chủ động trong vận hành. Đại diện thương hiệu cho biết đây là điều kiện cần để Bonchon Việt Nam phát triển mô hình chuỗi nhượng quyền bài bản dưới sự hậu thuẫn từ Bonchon International.

Không chỉ chuẩn hóa vận hành, thương hiệu còn triển khai chiến lược sản phẩm ưu tiên chất lượng và sự đồng nhất hương vị trên toàn hệ thống. Sốt gà rán được sản xuất tại nhà máy riêng ở Hàn Quốc và phân phối đến hơn 500 cửa hàng tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc này giúp đảm bảo trải nghiệm nhất quán và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Ở kênh phân phối, Bonchon triển khai đa dạng hình thức bán hàng gồm: ăn tại chỗ, mang đi, giao qua ứng dụng, hotline và website. Từ giữa năm 2025, đơn vị tập trung nâng cấp hệ thống giao hàng nội bộ nhằm chủ động vận hành và kiểm soát chất lượng món ăn khi đến tay khách hàng, giúp tối ưu chi phí trong bối cảnh mức chiết khấu từ các nền tảng giao đồ ăn tăng cao.

Đến đầu năm 2026, Bonchon Việt Nam ghi nhận hơn 27.500 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tệp khách chủ lực nằm ở độ tuổi từ 25-34, tập trung ở các đô thị lớn. Theo thương hiệu, lợi thế này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư mới nhờ sẵn nền tảng nhận diện và tệp khách hàng ổn định.

Trong bối cảnh ngành FnB đối mặt với áp lực chi phí, đại diện công ty xác định nhượng quyền là hướng phát triển để mở rộng quy mô theo hướng có kiểm soát. Doanh nghiệp cho rằng việc hợp tác cùng các nhà đầu tư địa phương góp phần mở rộng độ phủ trên thị trường, phát huy lợi thế quản trị và tiêu chuẩn vận hành sẵn có.

"Mô hình nhượng quyền của Bonchon tại Việt Nam cho phép nhà đầu tư FnB tham gia vào hệ thống đã được thiết lập quy trình và cấu trúc vận hành chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro so với việc tự xây dựng thương hiệu mới", ông Seo Jinduk, Chủ tịch Bonchon toàn cầu khẳng định.

Năm 2026, doanh nghiệp định hướng tập trung đẩy mạnh mở rộng chuỗi nhượng quyền tại các khu vực có tiềm năng tiêu dùng và hạ tầng thương mại phát triển. Trọng tâm gồm các đô thị vệ tinh quanh TP HCM, các trung tâm kinh tế khu vực miền Trung, miền Tây và các thành phố lớn tại miền Bắc.

Hiện đơn vị vận hành 33 nhà hàng trên toàn quốc dưới ba mô hình chính gồm Casual Dining (quán ăn), Fast Casual (cửa hàng thức ăn nhanh) và Food Court (khu ẩm thực tổng hợp), phù hợp từng vị trí mặt bằng và hành vi tiêu dùng khác nhau. Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu tối thiểu 50 chi nhánh trên toàn quốc với mức vốn đầu tư khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng tùy mô hình và diện tích cửa hàng.

Theo kế hoạch mở rộng, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn đối tác có chiến lược phát triển bền vững và cam kết đồng hành lâu dài cùng hệ thống. Khi hợp tác, bên nhận nhượng quyền sẽ được hỗ trợ từ khâu khảo sát địa điểm, tư vấn thiết kế cửa hàng, cung ứng nguyên liệu đến đào tạo và chuyển giao quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hoạt động nhượng quyền có sự giám sát của đội ngũ chuyên gia từ Bonchon International cùng đội ngũ trong nước đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chung và tối ưu hiệu quả kinh doanh tại từng chi nhánh. Sự kết hợp giữa nền tảng thương hiệu sẵn có, quy trình chuẩn hóa và chiến lược phát triển có kiểm soát được kỳ vọng tạo nền tảng tăng trưởng ổn định cho toàn chuỗi trong những năm tới. Vào tháng 5, Bonchon sẽ tổ chức hội thảo công bố chính sách nhượng quyền năm 2026 nhằm chia sẻ thông tin chi tiết dành cho nhà đầu tư quan tâm.

