'Gã khổng lồ' Trung Quốc thách thức UFC

Trung QuốcVới chuỗi 12 trận thắng bằng knock-out ngay trong hiệp một, võ sĩ 27 tuổi Zhang Mingyang đang nổi lên như niềm hy vọng số một của MMA nam Trung Quốc.

Zhang Mingyang trong buổi tập mở tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 20/8/2025. Ảnh: Zuffa LLC

Hôm nay 23/8, Zhang - với biệt danh "Hổ núi" - sẽ lần đầu giữ vai trò sự kiện chính, đối đầu Johnny Walker tại UFC Fight Night 257 ở Thượng Hải.

Zhang, với thành tích 19 thắng, 6 thua, đang đạt phong độ khiến cả hạng bán nặng phải dè chừng. Từ tháng 1/2020, võ sĩ Trung Quốc toàn thắng 12 trận đều bằng knock-out ngay hiệp một. Lần gần nhất anh không thắng, là thất bại trước Luan Aguirre Elias bằng đòn siết cổ cũng ở hiệp một vào năm 2019.

Đối thủ tiếp theo của Zhang, Johnny Walker có phong độ trái ngược khi không thắng kể từ 2023, với hai thất bại và một trận bị hủy (no contest). Võ sĩ người Brazil cũng thua sáu trận knock-out trong sự nghiệp nhà nghề, thống kê đáng lo ngại trước "Vua knock-out" mới nổi Zhang.

Zhang Mingyang (phải) và Johnny Walker trong sự kiện quảng bá trước trận tại Thượng Hải. Ảnh: UFC

Zhang khởi đầu sự nghiệp không suôn sẻ. Anh từng khởi điểm với thành tích 7 thắng - 6 thua, tưởng chừng khó thể vươn xa. Trước khi đặt chân vào UFC, Zhang còn phải vượt qua chấn thương nghiêm trọng khiến anh nghỉ thi đấu gần hai năm.

Bước ngoặt đến từ năm 21 tuổi, khi Zhang thay đổi tư duy và tập luyện khắc nghiệt hơn. Năm 2022, anh giành hợp đồng UFC nhờ giải "Road to UFC" và ra mắt tại UFC 298, cùng sự kiện Ilia Topuria vô địch - thắng knock-out kỹ thuật Alexander Volkanovski ở hiệp hai để giành đai hạng lông.

Zhang gây tiếng vang ngay trận ra mắt, hạ knock-out Brendson Ribeiro chỉ sau 101 giây, đồng thời nhận thưởng 50.000 USD cho "Màn trình diễn hay nhất đêm thi đấu". Sau đó, võ sĩ Trung Quốc lần lượt đánh bại Ozzy Diaz tại UFC Macao rồi cựu binh Anthony Smith để lần đầu góp mặt trong top 15 bán nặng.

Zhang Mingyang thắng knock-out Brendson Ribeiro. Zhang Mingyang thắng knock-out Brendson Ribeiro tại UFC 298.

Trong bối cảnh Trung Quốc chưa có võ sĩ nam nào vô địch UFC, Zhang hiện là hy vọng lớn nhất. Ở hạng nữ, Zhang Weili - đương kim vô địch strawweight (dưới 52,2 kg) - vẫn là ngôi sao số một và cũng là người thường xuyên tập luyện cùng "Hổ núi". Bộ đôi này được xem là biểu tượng mới của MMA Trung Quốc.

Ngoài võ đài, Zhang gây chú ý bởi vóc dáng cao lớn (cao 1m88, nặng 93 kg), nhiều lần bị nhầm với huyền thoại bóng rổ Yao Ming. UFC tận dụng điều này để quảng bá sự kiện Thượng Hải, nơi Zhang là gương mặt chủ lực thu hút khán giả.

Zhang Mingyang - 'Gã khổng lồ' Trung Quốc thách thức UFC Zhang Mingyang và Johnny Walker chạm mặt trước trận.

Nếu tiếp tục knock-out Walker hôm nay, Zhang nhiều khả năng sẽ lọt vào top 10. Mục tiêu tiếp theo mà anh nhắm tới là cựu vương Jiri Prochazka, người sẽ đối đầu Khalil Rountree Jr. tại UFC 320.

Tùy kết quả trận đó, Zhang có thể được xếp gặp Prochazka - màn so tài hứa hẹn bùng nổ khi cả hai đều có phong cách máu lửa, thiên về knock-out. Xa hơn, đích đến của Zhang là chiếc đai vô địch bán nặng hiện thuộc về Alex Pereira.

Hồng Duy tổng hợp