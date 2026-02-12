'Gã khổng lồ' giao đồ ăn Trung Quốc Meituan sắp đến Việt Nam

Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc, thành lập pháp nhân và tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự tại TP HCM.

Meituan hiện chiếm gần 70% thị phần ở Trung Quốc và đang lên kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam.

Cuối 2025, một doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Công nghệ Meituan được thành lập tại TP HCM, đăng ký ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy tính. Đến tháng 2, công ty bắt đầu đăng tuyển nhân sự phát triển kinh doanh, dù chưa công bố kế hoạch kinh doanh và thời điểm triển khai dịch vụ.

Theo nội dung đăng trên các nền tảng tuyển dụng, Meituan Việt Nam đang tuyển người giới thiệu nền tảng, tìm kiếm, ký kết và hỗ trợ các đối tác như nhà hàng, khách sạn và cơ sở vui chơi giải trí tại TP HCM. Ứng viên cũng được yêu cầu hỗ trợ đối tác nộp hồ sơ, đưa sản phẩm lên nền tảng và đảm bảo quá trình xử lý đơn hàng diễn ra suôn sẻ.

Những mô tả này cho thấy Meituan Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực ăn uống và dịch vụ - bước đi quen thuộc của các nền tảng giao đồ ăn khi gia nhập một thị trường mới. Điều này được chính doanh nghiệp thừa nhận, khi trên website tuyển dụng, Meituan Việt Nam tự nhận là đơn vị vận hành của Meituan (Trung Quốc), đang xây dựng đội ngũ tại Việt Nam để phát triển hệ sinh thái dịch vụ số.

Dù không phải nền tảng quen thuộc với người dùng Việt, Meituan hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu mảng dịch vụ đời sống trực tuyến tại Trung Quốc. Công ty vận hành hệ sinh thái gồm giao đồ ăn, giao hàng tức thời, đặt bàn nhà hàng, khách sạn, bán vé xem giải trí và một số dịch vụ di chuyển. Trong đó, giao đồ ăn được xem là mảng kinh doanh cốt lõi.

Tại Việt Nam, dịch vụ giao đồ ăn thường gắn liền với các nền tảng xe công nghệ. Từ 2014, khi các hãng nước ngoài lần đầu mang mô hình gọi xe qua ứng dụng vào Việt Nam, thị trường ban đầu chỉ có hình thức đặt taxi qua app, sau đó dần mở rộng sang xe máy chở khách, xe máy chở hàng và giao đồ ăn.

Việc Meituan thành lập pháp nhân tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn phát triển nóng. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam ước đạt một tỷ USD vào năm ngoái và có thể vượt 3 tỷ USD năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 19,5% trong giai đoạn 2025-2031.

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Rakuten Insight, Việt Nam có hơn 10 nền tảng gọi xe công nghệ đang hoạt động, nổi bật là Grab, Xanh SM và Be. Báo cáo "Thói quen sử dụng siêu ứng dụng tại Việt Nam" của Cimigo, tháng 5/2025, cho thấy Be hiện là nền tảng nội địa dẫn đầu phân khúc dịch vụ hai bánh, gồm gọi xe, giao hàng nhanh và giao đồ ăn.

Nếu chính thức triển khai hoạt động, Meituan sẽ gia nhập một thị trường đã hình thành rõ nét, với mức độ cạnh tranh cao và người dùng quen thuộc với mô hình giao đồ ăn gắn với hệ sinh thái xe công nghệ.

